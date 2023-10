6 datos poco conocidos sobre la actriz y modelo Anya Taylor-Joy

En fechas recientes, su afilado rostro, espigada silueta y penetrante mirada la ha convertido en un ícono de estilo. Hablamos de Anya-Josephine Marie Taylor-Joy, mejor conocida como Anya Taylor-Joy, actriz y modelo estadounidense de la que mucho hemos visto, pero que ha mantenido un bajo perfil a nivel personal.

Anya Tayor-Joy es un ejemplo de éxito y perseverancia en la industria del entretenimiento. Su carisma y talento se han plasmado en personajes icónicos como Beth Harmon, en Gambito de dama; Princesa Peach, en Super Mario Bros. La película, o Emma, en la película homónima basada en una novela de Jean Austen.

En relativamente, poco tiempo, se ha convertido en una de las actrices más destacadas de su generación. Con su belleza única y personalidad encantadora, Anya Taylor-Joy tienen una larga trayectoria por delatente.

Anya Taylor-Joy modela joyas icónicas de Schlumberger en la nueva campaña de Tiffany & Co. Especial

La vida secreta de Anya

Y aunque, ahora, la vemos por todos lados, incluso es la nueva protagonista de la nueva campaña de Tiffany & Co, hay muchos datos biográficos desconocidos, que aquí revelaremos.

Los padres de Anya Taylor-Joy son, el escocés, Dennis Alan Taylor y, la zambiana española-inglesa, Jennifer Marina Joy, y la rubia actriz nació en Miami, Florida, el 16 de abril de 1996.



¿Qué significa Anya? Se trata de una variante del nombre Anna (sí, ya nos sonaba así). Se trata de un nombre de origen hebreo y, de acuerdo a portales especializados en nombres, Anya significa “gracia”, “bondad” o “favorecido por Dios”.

¿Por qué habla español? Pese a que nació en Miami, Estados Unidos, hace 27 años. Su padre, el escocés Dennis Alan Taylor, la llevó a vivir a Buenos Aires, Argentina. Por eso, la primera lengua que habló fue español. Fue hasta los 8 años cuando se mudó a Londres y aprendió inglés.

¿Cómo fue descubierta? ¡Por pura suerte (para quien la encontró)! Es poco conocido que su talento fue descubierto en una ocasión poco convencional: mientras paseaba a su perro. En ese momento, fue reclutada como modelo. El mundo de la moda y el espectáculo pronto captó su atención, por lo que dejó la escuela a los 16 años para dedicarse a la actuación.

¿Cuál fue su primer papel? Casi nadie sabe que hizo una audición profesional para interpretar a una joven Angelina Jolie en “Maléfica”.

¿Está casada? A nivel personal, Anya Taylor-Joy también ha tenido importantes momentos en su vida en secreto. En 2023, se casó con su pareja Malcolm McRae inusual vestido de bodas

¿Tiene un talento oculto? Aunque con habilidad ha destacado en la actuación y el modelaje, Anya Taylor-Joy posee otra pasión oculta: la música. Ha expresado su interés en explorar sus talentos musicales en el futuro, lo que podría sorprender a muchos de sus fans.

Anya Tayor-Joy es un ejemplo de éxito y perseverancia en la industria del entretenimiento. Actualmente cuenta con un proyecto en preproducción, Laughter in the Dark, y dos en post producción: Furiosa y The Gorge. Por lo que el 2024, la veremos aún más.