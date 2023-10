El inusual vestido de bodas de Anya Taylor Joy, y otras novias no convencionales

Si alguna vez pensaste que el blanco puro era la única opción para caminar hacia el altar, prepárate para abrir tu mente yromper con la tradición. Siguiendo la frase “para gustos, colores”, te mostramos las celebridades que han usado vestidos no convencionales para su gran día.

Recientemente se filtraron en redes sociales, imágenes del enlace de Anya Taylor-Joy. La talentosa actriz, que ha cautivado nuestras pantallas, ha roto todos los esquemas con su inusual vestido de bodas, nos sorprendió con su ajuar de bodas, demostrándonos su valentía y estilo, aún en fechas especiales.

Y no es la única. Celebridades de renombre también han optado por vestidos poco convencionales, desafiando las tradiciones y dejando su sello personal en sus enlaces matrimoniales. Ven y descubre cómo estas novias no convencionales nos inspiran a atrevernos a soñar en grande.

Anya Taylor-Joy

La actriz estadounidense (Miami, 27 años) comenzó a llamar la atención gracias a su interpretación en la película de terror psicológico “The Witch” en 2015. Posteriormente, protagonizó el thriller de misterio “Split” en 2016 y su secuela “Glass” en 2019, junto al director M. Night Shyamalan.

Reconocida por su papel principal en la serie de Netflix “The Queen’s Gambit” en 2020, donde interpreta a la prodigio del ajedrez, Beth Harmon, y por ser imagen de la nueva campaña de Tiffany & Co.

Si bien, Anya Taylor-Joy se ha mantenido discreta sobre su vida personal, hace algunas horas se revelaron algunas fotos de su feliz unión con el músico Malcolm McRae, teniendo como romántico escenario para el enlace la majestuosidad de Venecia, Italia.

Brides reveló que la pareja celebró su unión acompañada de 150 invitados y, como no podría ser de otra forma, entre los asistentes destacaron algunas célebres personalidades, como Julia Garner, Cara Delevingne, Nicholas Hoult y Evan Ross.

Mientras que na fuente comentó a People que el festejo fue deslumbrante y que éste se extendió en una recepción y, al día siguiente, un brunch, todo dentro de las impresionantes instalaciones del hotel St. Regis.

Y aunque los detalles de la unión fluyen a cuenta gotas, la misma actriz mostró su inusual ajuar de novia al salir al balcón del hotel. Fue así como nos pudimos percatar de algunas de las características de la inusual creación: un vestido acorsetado, con escote recto y delicados tirantes. La pieza, de color beige, está delicadamente bordada con pedrería, y luce un hermosos colibrí al pecho.

Sin duda, un diseño fuera de lo común, pero indudablemente romántico.

Su cabello, semi recogido, con mechones enmarcando su cara, completaban un look boho chic.

Si quieres ver las fotos que captó en exclusiva el Daily Mail, da click aquí.

En su cuarto matrimonio, Elizabeth Taylor usó un sobrio vestido verde con transparencias. Getty Images

Elizabeth Taylor

Su nombre es una leyenda. Se trata de una de las actrices más reconocidas en su época y, a 22 años de su muerte, sigue siendo un referente. Actuó en películas exitosas como “Gigante” (1956), “Cleopatra” (1963), "¿Quién teme a Virginia Woolf?” (1966) y “La gata sobre el tejado de zinc” (1958), trayectoria en la que recibió dos Premios de la Academia, en 1961 y 1967.

Además de por ser talentosa, se le reconoce por su belleza y cómo no mencionar sus legendarios color de ojos violeta. Su encantador porte y hermosas facciones fueron imán para el romance. De ahí que la vida amorosa de Elizabeth Taylor también fuera famosa.

Taylor se casó ocho veces, lo cual generó un gran interés mediático. Siendo los matrimonios con Richard Burton, los más publicitados. Y lo decimos en plural, porque con él se casó dos veces.

Sin embargo, en esta lista de vestidos de boda inusuales, citamos a Elizabeth por su cuarta boda. En 1959, la actriz se casó con el cantante Eddie Fisher, para lo cual, tuvo que convertirse al judaísmo.

La ceremonia se realizó en el Templo Beth Shalom y la novia portó un vestido verde con una falda amplia y larga que le llegaba hasta las rodillas. Su velo, en firma de capucha, le cubría parte e la cabeza. Otro detalle original fue que, en lugar de anillo de compromiso, la actriz usó un brazalete, regalo de Fisher.

Gwen Stefani, en su primera boda, lució un vestido de John Galliano. Getty Images

Gwen Stefani

Irreverente y amante de la moda, el vestido de novia de la icónica cantante Gwen Stefani fue una grata sorpresa para propios y extraños. Desafiando todas las expectativas. Alejándose de lo tradicional y abrazando su distintiva personalidad, Stefani optó por un vestido que cautivó a todos con su atrevida elección de colores.

La, en ese entonces, integrante de la agrupación No Doubt, se casó con el líder de la banda Bush, Gavin Rossdale. En enlace se celebró en Londres en 2002 y para tan importante ocasión, Stefani recurrió al renombrado diseñador de moda, John Galliano.

La cantante usó un magnífico vestido con un acabado de rosa degradado, cercano a las orillas, toque que brindó un detalle romántico y femenino a su look nupcial.

El modelo, de talle ajustado, realzaba perfectamente la figura de la novia. Combinado con un exquisito manto de tul y un escote audazmente elegante. Sin duda, sirvió de referente para las novias que sueñan con romper las normas establecidas.