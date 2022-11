Brooke Shields posa semidesnuda a sus 57 en un acto de amor propio para empoderar a las mujeres maduras

Con el pasar de los años, Brooke Shields ha usado su poder y reconocimiento como figura pública para hablar de la importancia de representar a las mujeres maduras. Como una actriz de más de 50 años, la estrella de Blue Lagoon ha adquirido aprendizajes en el camino sobre la enorme falta de aparición de cuerpos reales.

Quizá ya no es la misma jovencita que aparecía en jeans entallados en distintos anuncios publicitarios, pero hoy día Brooke Shields no se esconde para seguir modelando tal y como llegó a este mundo.

El semidesnudo de Brooke Shields para representar a todas las mujeres de 50 años y más

“Es agotador entretener a tus inseguridades. Y después llegas a esta edad”, reveló Shields a People después de posar topless para una firma de jeans. Confesó que de joven se comparaba mucho, “y compararse es un juego perdido”.

Pero esta oportunidad de modelaje le permitió reivindicar la campaña que hizo cuando tenía tan solo 15 años. “Lo aprecio mucho más ahora. Es un honor tener mi edad y ser representada. Siento la magnitud. Con la edad viene la sabiduría, y esto se siente más como un trabajo que un privilegio”.

Además, expresó abiertamente que no deseaba atravesar ningún tipo de retoque digital a las fotos de su campaña. “Es importante para mí que vean mi cuerpo de 57 años, y resistirse al retoque. Siempre he pensado, ‘debes ser honesta’, y así lo hicimos”.

Celebro la persona que soy ahora, sin tratar de tener el cuerpo que tenía cuando tenía 15 años. Uno de los mensajes que quiero compartir con otras mujeres es que se celebren a sí mismas. Que sean dueñas de sus curvas y fortalezas en lugar de tratar de verse como alguien más. Prefiero estar fuerte y en forma que cualquier otra cosa.

Brooke acepta que no anhela volver a “caber” en un par de jeans. Quiere sentirse cómoda en su propia piel usando lo que a ella le haga sentir cómoda, “he tenido dos hijas y he adquirido una forma más femenina en la que me siento cómoda y de la que estoy orgullosa”.

Más allá de la imagen de un cuerpo maduro, lo que Brooke Shields también ha señalado es la discriminación por la edad en Hollywood. “He luchado contra eso desde que tenía siete años. ”La sensualidad no tiene que ser solo una realidad para personas jóvenes —sino de tener la comodidad de ser sexy y vibrante sin agobiarse por tu reloj biológico o las cosas predispuestas para nosotras", vía Fox News.