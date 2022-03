Los tiernos videos que demuestran que Zahara es la hermana favorita de Shiloh Jolie Pitt

Zahara Marley Jolie Pitt es el nombre completo de la hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt. Su nombre original era Yemsrach y nació el 8 de enero de 2005 en Awasa, Etiopía, una región sumamente pobre de África en donde abunda la malnutrición, así como las enfermedades de transmisión sexual (aún en niños) y el constante abuso hacia las mujeres.

En 2006, Angelina Jolie ya era una estrella de cine, además de ser reconocida por sus labores altruistas, especialmente con los niños; incluso un año antes había adoptado a un pequeño de Camboya al que nombró Maddox. Jolie al enterarse de la difícil situación de los pequeños en Etiopía, decidió adoptar a uno, Zahara, quien en aquel entonces tenía seis meses de vida, pero ya padecía desnutrición y estaba enferma de salmonela. La pareja Jolie-Pitt la adoptaron y la llevaron a vivir con ellos.

Poco tiempo después, Angelina quedó embarazada de la que sería la primera hija biológica, tanto de ella como de su pareja. Posteriormente, nació Shiloh Jolie Pitt.

Shiloh Jolie Pitt en el ojo del huracán desde niña

El 27 de mayo de mayo de 2006 nace Shiloh Jolie Pitt, quien desde su nacimiento ha estado en el ojo del huracán y el asedio de la prensa internacional. En primer lugar esto se debe a que fue la primera hija biológica de la que, durante mucho tiempo, constituyó LA pareja favorita de Hollywood: Angelina y Brad.

Por otro lado, su innegable belleza, producto de la lotería genética de sus padres. Finalmente, su gusto por la ropa varonil desde pequeña y el apoyo irrefutable de sus padres al respecto, fue también ampliamente cuestionado y comentado durante años.

Recientemente, en la alfombra roja y estreno de la película The Eternals, donde participa su madre Angelina Jolie, reaparecieron los hijos de la ahora ex pareja completamente transformados, pues ya tenían mucho tiempo de no hacer una aparición pública, por lo que el cambio de todos fue evidente.

No obstante, el cambio más comentado de todos fue el de Shiloh, la cual se mostró con un vestido de gala, dejando atrás el look ‘tom boy’. Además, el parecido con su madre nos dejó con la boca abierta, así como su belleza de adolescente de 15 años.

Desde entonces no se deja de hablar de ella, siendo una de las preguntas más frecuentes: ¿quién es su hermano favorito?

¿Quién es la hermana favorita de Shiloh Jolie-Pitt?

A partir de esa reaparición en aquella alfombra roja, se han mostrado más frecuentemente en público, en donde queda evidenciado con pequeñas acciones quién es la hermana favorita de Shiloh. Quizá por la cercanía de edad o porque ambas son mujeres, pero nosotros creemos que hay una relación especial con Zahara.

Como una imagen dice más que mil palabras, dejamos estos tiernos videos donde su vínculo de hermanas es evidente: