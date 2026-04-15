A 25 años de su separación, Tom Cruise y Nicole Kidman evitan por poco coincidir en Las Vegas

Hay historias de Hollywood que nunca dejan de generar curiosidad, y la de Tom Cruise y Nicole Kidman es una de ellas. A más de dos décadas de su divorcio, los actores estuvieron a punto de coincidir recientemente en Las Vegas, un encuentro que no ocurrió… pero que ha dado mucho de qué hablar.

Ambos asistieron a eventos distintos en la ciudad prácticamente al mismo tiempo, lo que desató especulaciones sobre un posible reencuentro. Sin embargo, sus agendas no llegaron a cruzarse.

Dos agendas, un mismo destino

El detalle que ha llamado la atención es lo cerca que estuvieron de coincidir. Mientras Tom Cruise se encontraba en la ciudad por compromisos relacionados con su carrera, Nicole Kidman también tenía presencia en eventos dentro del mismo periodo.

Aunque no hay indicios de que haya existido un intento de encuentro, la coincidencia geográfica ha sido suficiente para despertar el interés del público y de los medios. Después de todo, no es común que dos ex parejas tan icónicas estén tan cerca en el mismo lugar.

Una historia que marcó a Hollywood

Tom Cruise y Nicole Kidman fueron una de las parejas más mediáticas de los años 90. Se conocieron durante el rodaje de Days of Thunder y estuvieron casados durante más de una década antes de anunciar su separación en 2001.

Desde entonces, ambos han seguido caminos muy distintos, tanto en lo personal como en lo profesional. A lo largo de los años, han sido discretos al hablar el uno del otro, lo que hace que cualquier posible coincidencia genere aún más expectativa.

El “casi reencuentro” que despierta nostalgia

Aunque este encuentro nunca sucedió, la idea de verlos nuevamente en el mismo espacio ha despertado una ola de nostalgia entre fans. Lo cierto es que, más allá de la curiosidad mediática, ambos actores han construido vidas sólidas por separado, manteniendo una distancia respetuosa respecto a su pasado en común.