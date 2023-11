¿A qué quiere dedicarse la hija de Salma Hayek y qué opina la actriz de ello?

La hija que la actriz mexicana Salma Hayek tuvo con el magnate frances François Henri Pinault cumplió 16 años de edad el pasado 21 de septiembre y, aunque actualmente no ha sido presentada oficialmente por sus padres como una figura pública, la joven ya cuenta con el título de influencer, pues su cuenta de TikTok ya acumula más de 200 mil seguidores.

Entre el contenido que la joven suele subir destacan varios videos donde se le observa bailando y haciendo lip sync, demostrando que heredó toda la simpatía de su madre, aunque, cabe destacar que su físico se asemeja más al de su millonario progenitor.

También es preciso hacer mención al hecho de que Valentina suele postear clips al lado de la hija de Alfonso Cuarón, Bu, quien también ya ostenta el título de personalidad influyente en las redes.

Sin embargo, a pesar de los dotes que la hija de Salma pudiera ya haber mostrado para el canto o el baile, su verdadero camino profesional busca encaminarse hacia otro lado, de acuerdo a sus mismas palabras, dadas en 2022 para la revista estadounidense dirigida por Anna Wintour.

Valentina Paloma Pinault confiesa a lo que quiere dedicarse cuando sea mayor

Valentina Paloma tiene una buena relación con su mamá, Salma Hayek Instagram

En la entrevista concedida al citado medio, la joven heredera confesó dos de sus opciones para elegir como camino profesional, aunque, cabe destacar que estas dos elecciones van muy de la mano, por lo que no tendría que descartar alguna para dedicarse únicamente a la que sea de su preferencia.

“Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”; y agregó: “Creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, fueron las palabras que la hija de la intérprete de “Frida” relató ante el cuestionamiento de sí pensaba seguir los pasos de su madre.

Sin embargo, pese a ser propensa ser heredera de su legado, Salma parece no estar muy contenta con la elección de su hija, pues desde su experiencia, entrar a la fama no es in camino fácil.

Salma Hayek no está del todo de acuerdo con la decisión de su hija

Salma Hayek comenzó su carrera muy joven y no parece desear lo mismo para su hija Getty images

“Cuando actúas muy joven, pierdes el anonimato”, declaró la actriz de 57 años, quien decidió interrumpir sus estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana para seguir sus sueños en Hollywood.

“Creo que a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco. Significa entender qué sacrificas, qué da o qué quita”, es la recomendación que Hayek hace a su primogénita, en caso de que sí se decante por sus aspiraciones en el mundo del espectáculo.