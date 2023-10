Alessandra Ambrosio está en la mira

Este 2023 Alessandra Corine Maria Ambrósio cumplió 42 años. Es una mujer de 1.78 metros de estatura, que posee uno de los rostros más dulces y llamativos para las cámaras antes las que posa.

La modelo posee una anatomía, delgada y proporcionada. Alessandra ha impactado a los espectadores de las pasarelas, sobre todo a los que la disfrutaron en los famosos desfiles de Victoria’s Secret que terminaron en el 2017 (por cierto, la firma está por regresar con costosas prendas íntimas, que también portó la gacela brasileña).

Alessandra Ambrosio ha estado en múltiples ocasiones en México en plan de trabajo, al igual que ha tomado vacaciones en las playas de Los Cabos, B.C.

En la mira

Entrevisté a Alessandra Ambrosio cuando hizo la promoción de una campaña de artículos femeninos. La cita fue en un hotel de Reforma, en el que habían rentado varias suites, para ella, su equipo, y para recibir a los contados medios elegidos para tener acercamiento con la brasileña. Se tardó un poco en aparecer, el vestido que debía usar de color morado, sufrió un desperfecto y lo cambiaron de último momento en el mismo tono.

Antes de comenzar la charla, Alessandra sonreía, y me contaba lo que había sucedido. Se acercaron el peinador y el maquillista, y ella, hizo carita de “así estoy bien”, y ¡cómo no! Casi no tenía maquillaje, el pelo súper sencillo, y ella impresionantemente bella y sencilla.

Alessandra en México

La modelo me contó que le fascina el guacamole y en general, la comida mexicana, que adoptó la costumbre de comer aguacate desde la primera visita a nuestro país.

Ella habló maravillas de las playas, de los mexicanos, y que le encanta venir. Es una mujer fascinantemente simpática y agradable.

Recientemente ha estado en su agenda, las sesiones de fotos y los videos de un nuevo trabajo que hemos visto también en Vanidades.

Alessandra y su familia

El padre de sus dos hijos Anja y Noah, es el empresario norteamericano Jamie Manzur, con quién estuvo 13 años sin casarse. Ahora, la modelo brasileña sostiene una relación con el modelo estadounidense Richard Lee.

Los planes de Alessandra Ambrosio con respecto al matrimonio, son inexistentes. Dice que no tiene tiempo para pensar en ello. ¡Muy bien por ella! A trabajar y punto.

¡Nos leemos en la próxima, mis queridas mujeres VANIDADES!