Anna Paquin: ¿por qué la actriz de 41 años usa bastón para caminar?

Cuando tenía tan sólo 11 años, Anna Paquin ganó un premio Oscar por su participación en la película El Piano. 30 años después, la actriz ha sido el centro de atención debido a su reciente aparición en público utilizando un bastón para poder caminar. Además de los problemas de movilidad, experimenta algunos problemas del habla.

Anna Helene Paquin, nacida el 24 de julio de 1982 en Winnipeg, Canadá, saltó a la fama a una edad temprana. Desde entonces, ha continuado construyendo una carrera exitosa en la actuación, destacándose en películas como Jane Eyre (1996), X-Men (2002, 2003 y 2006) y la serie de televisión True Blood (2008-2014).

¿Qué pasó con Anna Paquín?

A lo largo de los años, Anna Paquin ha demostrado ser una actriz con talento, capaz de sumergirse en una amplia gama de personajes. Su trabajo en la pantalla grande y chica ha sido aclamado por la crítica y ha ganado el cariño de millones de espectadores en todo el mundo.

Actualmente, Anna Paquin está casada con el actor británico Stephen Moyer. Anna y Moyer se conocieron en el set de la serie de culto True Blood. La química entre ellos fue evidente y su relación traspasó la pantalla, comenzaron a salir en 2007 y se casaron en 2010. Su bode se celebró en una residencia privada en Malibú , entre familiares, amigos y compañeros de reparto.

Sobre su relación, llegó a comentar: “Es un lujo poder ir a trabajar con la persona con la quiero pasar el resto de mi vida; amo mi trabajo y soy muy feliz”, afirmó Paquin a la revista Self. En junio del 2012, Anna y Stephen se convirtieron en padres de los gemelos Poppy y Charlie. Los cuales han crecido lejos de las cámaras.

Anna Paquin no quiso ahondar en sus problemas de salud. Getty Images

¿Por qué la actriz usa bastón?

A la presentación del último proyecto en el que participa: A bit of light, una película dirigida por su marido, el actor y director británico Moyer, Paquin llegó usando un bastón. Se sabe que la actriz está luchando con una enfermedad que le ha ocasionado problemas de movilidad, aunque no se han revelado más detalles.

Sonriente, con un total look negro, un pequeño vestido negro cóctel, medias, botines y hasta uñas negras, la actriz prefirió no hacer declaraciones públicas sobre la razón detrás de su necesidad de utilizar un bastón. Limitándose a comentar: “no ha sido fácil”. Fuentes consultadas por People, comentan que se espera que la actriz pueda recuperarse completamente.

Además de su bastón, Anna Paquin sabe que el mayor soporte está en su esposo, sus hijos y su círculo cercano, grupo de apoyo que le ha brindado su cariño. Paso a paso, la actriz camina hacia una rehabilitación que se espera sea total.