Céline Dion se atreve a cantar en público después de un partido de hockey, en medio de la lucha contra su enfermedad

Céline Dion se retiró de los escenarios y canceló su gira este año debido al síndrome de la persona rígida que padece. Sin embargo, hace muy poco la cantante hizo su primera aparición pública, desde que se reveló su enfermedad, y de lo cuál han saltado más detalles que te contaremos a continuación.

Fue durante la semana pasada que, en este mismo espacio, platicamos que la cantante estuvo en un partido de hockey, causando mucha alegría entre sus fans.

Este evento deportivo se llevó a cabo la semana pasada en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada, entre los equipos de Montreal Canadiens y los Vegas Golden Knights. Aunque que esta aparición de Céline se da mientras persiste su lucha contra la enfermedad que padece.

Céline Dion estuvo en un partido de hockey apoyando a un equipo canadiense Instagram

De acuerdo con reportes de la prensa, la intérprete de My Heart Will Go On estuvo junto a sus tres hijos René-Charles, Nelson y Eddy, y se le vió de muy buen humor.

Luego del partido, en el que perdieron los Montreal Canadiens, la artista fue al vestidor del equipo, en donde conversó con jugadores y demás miembros. Incluso, Chantal Machabée, quien es vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense, estuvo también presente en la plática y compartió detalles de dicha reunión.

“Se veía muy bien, resplandeciente. Charlaba mucho, hacía muchos chistes. Fue una gran velada para Céline” declaró Chantal para el medio Le Journal de Québec.

Céline Dion se anima a cantar en público

Según se cuenta, Céline Dion entonó unas notas después del partido de hockey Instagram

Luego de estos detalles revelados, hace unos días se dieron a conocer más pormenores de la visita de Céline al vestidor del equipo de hockey.

De acuerdo con declaraciones de la misma Chantal, según cuenta la revista People, Dion se habría animado a cantar. “Céline no trató de pasar desapercibida, quiso conocer a los jugadores después del encuentro e incluso se animó a entonar algunas notas”, a lo que añadió, “sé que tiene días buenos y días no tan buenos, pero éste ha sido un día muy bueno, y me ha tranquilizado”, aseguró.

Céline Dion es vista en el concierto de Katy Perry

Por último, este pasado fin de semana, Katy Perry se presentó en Las Vegas y su concierto dejó muchos momentos para el recuerdo, ya que varias personalidades se dieron cita al show, como Céline Dion.

De hecho, circulan fotografías de ella y del príncipe Harry entre los asistentes. Con ello, podemos darnos cuenta que, poco a poco, la artista va retomando su vida, lo que pudiera darnos un indicio de que cada vez falte menos para que retome su carrera.