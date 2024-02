Chiara Ferragni y Fedez: la cronología de su historia de amor y los indicios de su mediática ruptura

Tras 7 años de relación, 2 hijos en conjunto y el surgimiento de un imperio de moda, la pareja italiana conformada por la empresaria Chiara Ferragni y el rapero Fedez ha puesto fin a su relación. Aquí te contamos cómo surgió la historia de amor en donde el éxito personal de los dos, sumado a un lujoso estilo de vida, atrajo la atención internacional.

Federico Leonardo Lucia, mejor conocido como Fedez, supo aprovechar las oportunidades que le brinda la tecnología y las redes sociales para promocionar su música y conectarse con sus fans. El rapero italiano utilizó plataformas como YouTube e Instagram para compartir su música y su vida personal, lo que ha generado una gran cantidad de seguidores y ha aumentado su popularidad.

Mientras que su esposa, Chiara Ferragni se hizo famosa gracias a su blog de moda “The Blonde Salad”. Ahora, es influencer, empresaria y diseñadora de moda, y ha colaborado con numerosas marcas de moda y belleza, como Nespresso o Lancôme. Ferragni también ha incursionado en el mundo de la música, actuando en el escenario junto a su esposo, el rapero italiano Fedez. Además, ha sido reconocida por su estilo personal y su influencia en la moda y la cultura popular.

¿Cuándo comenzaron a salir Chiara Ferragni y Fedez?

La historia de amor comenzó hace 9 años. La pareja coincidió en una cena que organizaron amigos en común a finales del 2015. Ella estaba interesada en su música, y él en su conversación. Platicaron sobre una de las canciones del rapero, particularmente de una en la que Fedez hablaba de Chiara. Ahí, la conexión inició.

Pasaron algunos meses para que Chiara y Fedez comenzaran a salir de manera pública. La prensa los comenzó a captar juntos en octubre del 2016 y desde ese momento se volvieron la pareja de moda.

El día de su bida, Chiara Ferragni usódos diseños de Dior Alta Costura Instagram

Cómo fue la boda de Chiara Ferragni y Fedez

La pareja se comprometió el 7 de mayo del 2017. Ese día, Chiara cumplía años y Fedez ofrecía un concierto. En otras palabras, era una ocasión especial . Así que el músico decidió proponerle matrimonio a la empresaria. Para hacer aún más romántico el momento, sonó “Favors the Feelings” de fondo, una canción que él escribió para ella.

Si la forma en la que se comprometieron hizo que muchas creyeran nuevamente en el amor, su boda fue un sueño hecho realidad. Estamos seguras de que cada detalle forma parte de un tablero de Pinterest.

Pero, antes de llegar al momento de la boda, la pareja vivió algo aún más especial en relación: el embarazo de Chiara. El pequeño Leone, mejor conocido como “Leoncino”, nació el 19 de mayo del 2018 y es uno de los bebés más fashion de las redes sociales.

Por fin, la marcha nupcial sonó el 1 de septiembre de 2018. Para la ocasión, Chiara Ferragni usó dos vestidos de novia, creados en exclusiva para ella por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior. El primero fue el de la ceremonia y fue un diseño más clásico con un cuerpo de crochet y amplia falda de tul. Y el segundo, el de la fiesta, fue color rosa, estaba hecho de tul y tenía bordados dedicados a su relación con Fedez. Además, al segundo vestido se le podía quitar la amplia falda para dar paso a una versión más corta y moderna.

Tras meses de rumores y ausencia de fotografías juntos, Chiara Ferragni y Fedez anuncian su separación. Instagram

Las señales de ruptura de Chiara Ferragni y Fedez

El pasado 7 de marzo del 2023, Fedez desmentía los rumores de una posible ruptura a través de sus redes sociales: “Aunque este período ha sido bastante infeliz, me ha hecho comprender muchas cosas, cuánto quiero centrarme en mi salud mental. y sobre todo cuánto deseo pasar tiempo con mi familia y mi esposa, de quienes se ha hablado mucho de ellos durante este tiempo. En cambio ella es la única persona que ha estado cerca de mí, tuvo que sufrir una increíble tormenta de mer*a mediática. En definitiva, si puedo darte un consejo es que cualquier evento traumático que te pase, cuides tu salud mental y tus heridas, porque si no lo haces, serán ellas quienes reclamen la necesidad de ser tratadas. incluso de la manera más fea posible. Este es el resumen de mis dos meses de mierda. Todavía quería agradecer a mi esposa, ella tenía que cuidar a toda una familia y a mí, no es nada obvio. Soy un hombre afortunado”.

El mensaje se daba tras la noticia después de que el rapero italiano atravesara graves problemas de salud. Mientras Fedez libraba batallas de salud, Chiara enfrentaba problemas legales. Ferragni recibió una multa de un millón de euros por vender un “pandoro” (bizcocho típico navideño) con su propio logotipo a un precio exagerado. Se suponía que las ganancias tenía fines benéficos, pero no fue del todo cierto.

Debido a este incidente, Ferragni experimentó una pérdida significativa de seguidores y de contratos. Pero ahora, la historia de un giro, al anunciar su separación. El cuento de amor de Chiara Ferragni y Fedez parece que llega a su fin, de acuerdo a la prensa italiana

Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Chiara y Fedez. Lo que sí está claro es que su historia de amor ha marcado un antes y un después en el panorama italiano.