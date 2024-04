En exclusiva: Chris Pine, hablando en español, nos enseña cómo limpiar una piscina (video)

Resulta difícil imaginar al Capitán Kirk de Star Trek o al gran amor de Wonder Woman, en otro idioma que no sea inglés. Pero detrás de la magia del Rey Magnífico del dibujo animado Wish o el carisma del ladrón de Dungeons and Dragons, Chris Pine nos sorprendió hablando perfecto español en una nueva entrevista exclusiva para Vanidades, por la nueva comedia Poolman, donde además de ser el protagonista, es nada más y nada menos que el director.

Es por eso que aprovechamos el buen sentido del humor, para pedirle que nos explique como se limpia una piscina, tal cual como del personaje de cine. Y así lo disfrutamos, bromeando con el inglés de ‘shakelo’ en vez del español ‘mezclar’ para el cuidado los químicos del agua, recomendó que el “rojo es el color que tu quieres para ser perfecto”.

¿Cómo es que hablas tan bien el español?

Porque vivo en Los Ángeles, necesito hablar español. Puedo hablar español todo el día... ¿Cómo se dice “if that’s what I want to do” (Si es lo que quiero hacer). Estudié en la escuela secundaria (aquí) y cuando tengo la oportunidad, me encanta hablar con la gente (en español).

También estoy estudiando italiano y el italiano es muy similar al español. (Me confundo) como ‘incredibile’, es una palabra en italiano.

Chris Pine debuta como director de la película Poolman Getty Images

¿Nos explicas cómo cuidar una piscina, en español?

Para limpiar una piscina, es muy importante darle paz y el amor. El amor de su cuerpo, de su alma, de su vida y poner eso, adentro, a la piscina. Ese es también el espíritu ecológico y poético del personaje de Darren de ‘Poolman’, donde le hace honor al título limpiando una piscina.

Con el típico look de un maduro surfer hippie, con cabello largo y barba crecida, Chris Pine se ríe de sí mismo, en una historia donde trata de mejorar la ciudad de Los Ángeles, al punto de escribirle cartas a Erin Brockovich, en una vieja máquina de escribir, delante de una foto de Julia Roberts y hasta una carta de ella pegada en la pared, sin explicar que tiene que ver Julia Roberts en todo esto... como una broma más. Y es, dentro de ese mismo estilo del humor, que el mismo ´poolman’ se convierte en un detective al estilo de Chinatown, con Danny DeVito y Annette Bening.

Pero, a la hora de recomendarla, es el mismísimo Chris Pine, que en ‘su’ español nos dice “Gracias por todo... ven al cine, para ver ‘Poolman’ con mi... y mucha otra gente”.

