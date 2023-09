Cómo perdió Tamara Falcó su anillo de bodas y otros percances

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue siendo noticia a ¡casi tres meses de la ceremonia! La propia marquesa de Griñón, a través de su cuenta de Instagram, ha compartido momentos íntimos del enlace, que se realizó en absoluto hermetismo.

Sin duda alguna, los pormenores del festejo seguirán saliendo a la luz y dando tema de conversación. Tal como los que la propia Tamará reveló en el programa “Joaquín, el novato” del canal Antena 3.

Así es como nos enteramos de un accidente más en el ajuar de la novia (además del conflicto por el vestido), en esta ocasión, se trató los zapatos.

Cuanto más esfuerzo cuesta algo más me esmero

“Te voy a contar una cosa que ni se supo”, explica Tamará Falcó en la conversación con Joaquín. “Yo llevaba un vestido gigantesco y cuatro días antes de la boda se quema el camión de mensajería que llevaba mis zapatos de la boda. Me los habían hecho a medida. Llamo y digo: ‘No han llegado para la prueba’. (Mis zapatos) Estaban incinerados, insalvables al 65 por ciento... Yo ya digo: ‘Cómo de esto se entere la prensa’. Que si el mal de ojo, que si la mala suerte...”, contó entre risas, ya superada la crisis.

Y lo que la mayoría de las personas interpretaría como señales de mal augurio o advertencias del universo, la marquesa de Gruiñón las tomó con filosofía, un reto más a vencer. Y, sin zapatos a la medida, la hija de Isabel Preysler se encaminó al altar.

El vestido de bodas fue realizado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, y recuerda al traje de novia de la reina Letizia. Instagram

“Fíjate que cuanto más esfuerzo cuesta algo más me esmero. Hombre, al final se hizo. Para mí... no es que casarme fuera un reto, pero supuso un reto porque me iban pasando cosas, pero bueno”, cuenta en el programa que se transmitió ayer, jueves.

El día de su enlace, la aristócrata llegó al altar con un vestido de Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. “Yo iba intentando no matarme con el vestido... Hacer como que todo iba fenomenal... ¡Es que el vestido pesaba 15 kilos!”, confesó.

El anillo que es

En el más reciente capítulo de “Joaquín, el novato”, grabado en el Palacio de Viñuelas, la marquesa de Gruiñón hizo una fuerte revelación respecto a su anillo de boda: “Este es el que es... Es que el otro día se me cayó y me he puesto este mientras tanto... No sé dónde está, mientras tanto he traído este, yo pensaba que iba a dar el pego... pues nada”.

Inmediatamente el exfutbolista, condutor de la emisión, puso sus manos en la cabeza para exclamar: “¿no me puedo creer que hayas perdido el anillo de boda?”.

Sin perder la compostura, tranquila, Tamara Falcó afirmó con toda confianza “Calla, calla, que igual nadie se da cuenta. Ya lo sé, dos meses, pero es que me estaba un poco grande y nada... aparecerá, aparecerá",