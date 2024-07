Conoce el impactante momento en que Orlando Bloom sintió que la reina Isabel le salvaba la vida

En fechas recientes se hizo viral una charla en la que el actor del Señor de los Anillos confesó que hubo un momento en que sintió que su vida estaba en grave peligro, sin embargo, al decidir qué hacer para salvarse le hizo una pregunta a la reina Isabel y gracias a eso hoy está vivo para contarlo.

Fue durante un salto en paracaídas para su programa de televisión, Orlando Bloom : To The Edge, cuando se dio cuenta que este no funcionaba y pensó que el desenlace de la hazaña sería fatal, sin embargo confesó que ahora piensa que le debe la vida a la reina Isabel.

“No puedo creer que me acabe de pasar esto en mi séptimo salto. Tiré dos veces, miré hacia arriba, el toggle estaba torcido y bloqueado y no podía tomarlo. Pensé: '¿qué hago? ¿Deshago e intento desatarlo?’. Esa pregunta fue para la reina y ella me salvó totalmente”, dijo Orlando Bloom a Daily Mirror.

El accidente sucedió hace cuatro años, es decir en el 2022, justo unas pocas horas después de que se anunciara el fallecimiento de la monarca inglesa, así que esta coincidencia le ayudó al actor a confirmar su teoría, ya que esta no era la primera vez que saltaba en paracaídas, por lo que se puede decir que es un hombre experimentado en el tema.

Orlando Bloom pensó que perdería la vida en el salta en paracaídas Getty Images

¿Dónde vive actualmente Orlando Bloom?

Orlando Bloom es un actor británico, conocido en gran parte gracias a su participación en El señor de los anillos y Piratas del Caribe, actualmente mantiene una relación amorosa con Katy Perry , con quien tiene una hija, la cual nació en 2020, su primera hija juntos se llama Daisy Dove Bloom.

Según People, la familia vive en una mansión de 15 millones de dólares en Santa Bárbara, California.