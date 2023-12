Conoce la historia de Edoardo Santini, el modelo “más bello” de Italia que se convertirá en sacerdote

La historia del modelo Edoardo Santini, un joven italiano con un gran futuro, se ha viralizado debido a que ha decidido dejar de lado su carrera de modelaje para dedicarse al seminario, lo cual ha generado bastante polémica.

Si bien desde hace ya varios años la religión ha pasado a una instancia mucho menor para una buena parte de la sociedad, la noticia de Santini es algo que no deja de sorprender a propios y extraños, pues es algo que comunmente no se da.

¿Quién es Edoardo Santini?

Como ya lo adelantábamos al principio, Edoardo es originario de Italia, de Castelfiorentino, una localidad de Florencia, y tiene 21 años de edad. Aunque desde muy joven tenía muy claro que quería convertirse en una gran estrella de su país.

En 2019, Edoardo Santini fue considerado el hombre más bello de Italia Instagram

Su fama comenzó en el año 2019, tras ser elegido como el hombre más bello de Italia cuando apenas tenía 17 años, a través de un concurso organizado por el grupo de moda ABE, mientras que también comenzaba a trabajar como modelo de pasarelas, además de adentrarse en la actuación y la danza.

De ahí que su historia resulte ser bastanta curiosa y que llame la atención de toda Italia, pues si bien hay quienes apoyan que deje su carrera para adentrarse en el seminario, existen otros que lo han criticado duramente por este radical giro, generando todo un debate en internet.

¿Por qué Edoardo Santini decidió estudiar el seminario?

De acuerdo con lo que el mismo joven publicó en un video, desde su cuenta de Instagram, contó que ya está en el camino del sacerdocio. “Me presenté al obispo y aquí estoy, estudiando teología y sirviendo en dos parroquias de la diócesis florentina”.

Aunque también reconoció que no fue una decisión fácil porque tenía miedo. “En los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a jóvenes que, al mostrarme lo que significa ser iglesia, me han dado la fuerza para investigar esta pregunta que llevo conmigo desde pequeño, pero que el miedo impedía que explorara en profundidad”, reveló.

Su inquietud por adentrarse en el sacerdocio vino después de que se fuera a vivir con dos sacerdotes el año pasado, lo cual asegura ha sido lo más hermoso de su vida. Pero desde antes de esta experiencia, ya había asistido a varios encuentros con jóvenes católicos.

Por último, dijo que no abandonará del todo su carrera, sino que ahora la vivirá de diferente manera. “Dejo de lado el modelaje, la actuación, la danza, porque los síes conllevan inevitablemente los noes, aunque no lo abandono todo porque esos mundos forman parte de mí, pero los viviré y los propondré en contextos diferentes”, contó.