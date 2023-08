¿Cuál fue el padecimiento que Melanie Griffith sufrió por 20 años sin saber de qué enfermedad se trataba?

La actriz hollywoodense Melanie Griffith confesó en 2018, durante la serie de conferencias del foro Women’s Brain Health Initiative, en Los Ángeles, que durante aproximadamente por 20 años le aquejó un mal sin diagnóstico que le desencadenaba ataques epilépticos, principalmente durante temporadas de mucho estrés laboral.

Sin embargo, debido al ajetreado estilo de vida que solía llevar en la época en la que se le presentaban las crisis, decidió asumir que todo era consecuencia del manejo de sus emociones, ya que también sus problemas personales afectaron su salud considerablemente durante ese periodo.

“Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra.”, confesó la actriz ante los asistentes del evento, con el fin de concientizar sobre los diagnósticos oportunos.

Melanie Griffith sufría epilepsia sin tener certeza del diagnóstico

Melanie Griffith y Antonio Banderas se divorciaron en 2015

El periodo cuando Melanie atravesó por las crisis más severas de convulsiones fue justamente durante el tiempo por el cual transitaba por problemas en su matrimonio con el actor español Antonio Banderas.

De hecho, en la conferencia donde habló de su diagnóstico epiléptico, de manera irónica dijo que el divorcio había sido “su cura”, lo cual le trajo muchas críticas por parte de los fans del malagueño.

¿En qué consiste la epilepsia?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible que afecta a personas de todas las edades y que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario.

Los episodios detonantes de esta enfermedad en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical.

La misma organización señala que la causa de este padecimiento aún se desconoce en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo, tal como le sucedió a Griffith.