De las cuentas de Instagram privadas de Eric Bana y Sadie Sink al peligro de las redes, entrevista exclusiva

Más allá del título ‘A Sacrifice’ no tuvimos que sacrificarnos demasiado, para imaginar a Hulk en el mundo de Stranger Things, al entrevistar a los protagonistas Eric Bana y Sadie Sink (Max, para los fans de Netflix). Y en una historia donde él interpreta al padre de ella, navegamos la realidad de otro estilo de sacrificio que representa compartir públicamente la vida en la redes sociales, para los actores que ya exponen públicamente sus vidas, fuera del cine.

Las redes sociales de Eric Bana y Sadie Sink

Conversamos con Sadie y Eric sobre la película A Sacrifice. La película es un drama psicológico, fue escrita y dirigida por Jordan Scott. La cinta es una adaptación de la novela Tokio, de Nicholas Hogg.

¿Hablan algo de español?

Sadie Sink (SS): - Yo no hablo nada de español.

Eric Bana (EB): - No, en Australia ni siquiera enseñan español en la escuela.

SS: - Yo había tenido esa opción, pero elegí el francés que ni siquiera lo puedo hablar, tampoco.

Aunque en el cine de A Sacrifice, Eric interpreta un psicólogo social, en la realidad ni siquiera está en los medios sociales, mientras Sadie tiene casi 27 millones de seguidores en Instagram ¿Qué opina Eric de los medios sociales?

EB: - Supongo que lo importante es sentirse cómodo con lo que hagas. Yo comparto muy poco y me gusta así. Pero lo que comparto son solo hobbies. En ese sentido, me siento cómodo con compartir mis intereses deportivos o algún hobby con las motocicletas, cosas así. Pero claro, todos somos diferentes. La edad también tiene que ver y lo que te sea cómodo o no… me parece maravilloso. A mi me gusta seguir las cosas que yo sigo. Me parece una buena fuente de información.

¿Quiere decir que estás en los medios sociales con una cuenta falsa de Instagram que nadie conoce?

EB: - Sí, tengo una cuenta de Instagram privada donde sigo a mi familia y amigos o cosas que me interesan, sí.

¿Y Sadie, te imaginas con tus 27 millones de seguidores, juntos en un mismo lugar?

SS: - No sé… Tengo cuentas en redes sociales pero no las llevo en mi teléfono. Si las necesito, las bajo y me gusta mantenerlas así, porque puede ser demasiado… paso por situaciones donde a veces me entierro debajo de una roca, porque no tengo una sola cuenta de redes sociales en mi teléfono y a veces no estoy al día con ciertas cosas. Pero me gusta así. No soy una persona que opera muy bien cuando estoy súper conectada en esa clase de cosas. Pero me gustaría desarrollar un balance saludable donde pueda estar cómoda con los medios sociales, sin estar completamente apagada. Tampoco lo necesito todo el tiempo y ahora mismo estoy en una total oscuridad. Pero me gusta así.

A Sacrifice: un drama psicólógico

La historia de A Sacrifice cuenta con el suspenso de un psicólogo (Eric Bana) que investiga extrañas muertes de un culto todavía más extraño, mientras en paralelo muestra un padre divorciado donde la rebelde hija (Sadie Sink) lo va a visitar a Berlin. Pero el drama se torna todavía más intenso cuando sin saberlo, ella puede llegar a convertirse en otra de las víctimas y él tendrá que salvarla.

- ¿Piensan que Instagram puede llegar a convertirse en un culto como el cine de ‘A Sacrifice’ dónde a veces también es difícil salir?

SS: - Totalmente, sí, creo que lo que más miedo me da es verlo especialmente con amigos de mi edad. Estar tan apagada de todo, me hace olvidar el gran rol que juega en la vida de mucha gente. Pero es algo en que todos deberíamos tener cuidado, encontrando cierto balance. Internet es un lugar realmente aterrador. Y si no eres inteligente, si no se tiene cuidado, es en un lugar muy vulnerable. Definitivamente, hay ciertas cosas que pueden atraparte, como si fuera un culto, pero también por la falsa información. Hay demasiadas mentiras desparramadas. Por eso, es una situación difícil donde realmente hay que tener cuidado y ser inteligente en las redes.

- ¿Y si comparamos la ficción con la realidad de ‘A Sacrifice’, la relación entre padre e hija del cine… no siempre es ideal?

EB: - Ahí me encanta la forma en que está escrito el guion del cine, por el hecho de mostrar una relación entre padre e hija donde no todo son rosas y hay una verdadera tensión entre ellos, por la dinámica de una familia que está quebrada. Ella viene a pasar seis meses con él, con conflictos y también humor. La forma en que está escrito el guion hace que la dinámica se sienta muy pero muy real y natural donde mucha gente también pueda identificarse.