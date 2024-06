El misterio del guante que usa Morgan Freeman: ¿qué le pasó a su mano?

Morgan Freeman, el icónico actor conocido por su voz grave y su presencia imponente en la pantalla, ha llamado la atención de los fanáticos por usar un misterioso guante para ocultar su mano. Este detalle ha despertado la curiosidad de muchos, quienes se preguntan por la salud del legendario actor.

A sus 87 años, Morgan Freeman mantiene un ritmo de trabajo envidiable, con tres producciones en preproducción: Now You See Me 3; The Little Bedroom, y Hate to See You Go, uno en posproducción: Man of War y uno más recientemente estrenado: My Dead Friend Zoe.

Además, el actor y documentalista estadounidense ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Ganó un premio Óscar como mejor actor de reparto por la película Million Dollar Baby, en 2005. También ha recibido dos Globos de Oro por Million Dollar Baby (2005) y Driving Miss Daisy (1990). Y recientemente, fue homenajeado en el Festival de Televisión de Montecarlo. Fue ahí que su mano volvió a llamar la atención.

La mano del actor llamó la atención. Getty Images

El accidente que cambió la vida de Freeman

“Sucedió en el mes de agosto, cuando el oscarizado actor conducía cerca de su casa en la ciudad de Charleston, Mississippi, con una acompañante. Según confirmó por aquel entonces la policía estatal, Freeman iba al volante de su Nissan Maxima de 1997 cuando se salió de la carretera”, relata El País.

En el accidente, Freeman no sólo se salió de la carretera, su carro volcó varias veces y terminó en una zanja. Como resultado, el actor sufrió varios daños, pero uno de los más severos afectó los nervios de su mano izquierda, lo que le dejó esa mano paralizada e inmovilizada.

El misterioso guante de Morgan

Como consecuencia del accidente, Freeman sufrió una dislocación y daños permanentes en los tendones y los nervios de su mano izquierda. Esto le ha ocasionado problemas de movilidad y sensibilidad en esa extremidad, lo que le obliga a utilizar el guante para protegerla y mantenerla cómoda durante sus apariciones públicas.

A pesar de la lesión, el actor ha logrado continuar con su prolífica carrera cinematográfica, demostrando su gran talento y compromiso con su profesión. De hecho, muchos de sus fanáticos ni siquiera se habían percatado de la presencia del guante, ya que Freeman ha sabido manejarlo con naturalidad y sin que se convierta en el foco de atención.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Morgan Freeman ha demostrado ser un ejemplo de superación y continúa deleitando al público con su talento y presencia.