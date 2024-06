Los mejores momentos del Festival de la Televisión de Montecarlo 2024

Perfectamente ambientada, hasta la alfombra roja cambió de color para recibir al Príncipe Alberto II de Mónaco. Como buen anfitrión, incluso recibió personalmente a Morgan Freeman, para entregarle el premio Crystal Nymph en la ceremonia de apertura del 63 Festival de Televisión de Montecarlo.

El evento fue creado en 1961 por el padre del actual príncipe. Raniero III organizó este festival cinco años después del casamiento con Grace Kelly. La actriz de cine estadounidense ganadora de un premio Óscar que se convirtió en la princesa consorte de Mónaco.

Momentos de celebración

Para festejar esta vez los mil episodios de NCIS, Wilmer Valderrama había viajado especialmente desde Los Ángeles, con Brian Dietzen, además de los invitados sorpresa Michael Weatherly y la chilena Cote de Pablo que anunciaron la producción de otra serie propia de NCIS con los personajes Tony y Ziva.

Después del episodio número mil, NCIS tendrá un spin-off. Cortesía

La presencia de la fuerza en el Festival

Un poco difícil de reconocer sin el pelo largo ni la bata del Jedi Master o un sable de luz, el coreano Lee Jung Jae también fue otro de los famosos invitados internacionales para festejar otro éxito: el show número 1 de Disney + con la nueva serie de Star Wars ‘The Acolyte’. También presentaron la serie ‘The Gray House’ de Paramount +, basada en la verdadera historia de tres mujeres durante la guerra civil, con el factor de fama de Kevin Costner y Morgan Freeman con productores ejecutivos.

Por la serie Bridgerton homenajearon antes a la actriz de origen hindú Simone Ashley, entregándole el Golden Nymph internacional, aunque ella no pudo confirmar si vuelve en la cuarta temporada de Netflix con el rol de Kate Sharma.

La estrella de la serie Squid Game', Lee Jung-Jae, promovió The Acolyte. Cortesía

El premio a la mejor serie se lo llevó la británica The Gathering, que habla sobre dos adolescentes atletas en equipos contrarios de Liverpool, donde también ganaron como Mejor Actores Eva Morgan y Warren Brown. El Mejor Documental fue para el proyecto de actualidad El Otro Lado de La Guerra de Ucrania, premiado en otra ceremonia, donde también estuvo el Príncipe Alberto II con la Princesa Charlène.

Emotiva reunión en Montecarlo

Pero el día más emocionante había sido mucho antes, con la reunión de los protagonistas de La Familia Ingalls. ¿El motivo del reencuetro? Celebrar el 50 aniversario de la serie familiar más importante de la televisión. Ahí estuvieron la madre Caroline Ingalls (Karen Grassle) con sus hijos en la ficción Mary (Melissa Sue Anderson), Albert (Matthew Labyorteaux) y la crecida pequeñita Grace ( Wendi Lou Lee). Incluso acudieron la malvada vecinita Nellie Olsen (Alison Arngrim) y la verdadera hija de Michael Landon, Leslie Landon, que también había aparecido en la serie con el personaje de Etta Plum.

La familia Ingalls está basado en las novelas de Laura Ingalls Wilder Cortesía

Con toda clase de anécdotas, el elenco recordó los momentos más especiales con Michael Landon. El actor falleció en 1991. Han pasado 35 años y las anécdotas del actor siguen siendo controversiales, como cuando hizo explotar el estudio como forma de protesta, antes que alguien lo hubiera comprado para ‘explotarlo’ de otra forma. También comentaron sobre la normalidad de fumar y tomar alcohol entre los niños.

Pero eso sí, todos estuvieron de acuerdo en confirmar el respeto que tenían con los niños, sin malas palabras alrededor de ellos o terminando el rodaje temprano, para que cada uno pudiera ir a cenar con la verdadera familia. El título original de la serie The Little House on the Prairie se llamó Los Pioneros en México, La Pequeña Casa en la Pradera en Chile y Venezuela y La casa de la Pradera en España y Costa Rica. Pero en el 63 Festival de TV de Monte Carlo fue suficiente con levantar una copa de champagne y brindar 50 años, con La familia Ingalls, reunida.

El Festival de Televisión de Montecarlo ha concluido una edición más, pasando desde reencuentros nostálgicos hasta el anuncio de nuevos proyectos que serán la sensación de los amantes de la pantalla chica. Un medio que se ha revolucionado con los sistemas de streaming, pero que sigue cautivando audiencias con historias entrañables