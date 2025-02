De Selena Gomez a Brooke Shields: los mejores y peores looks de los Premios SAG Awards 2025

El pasado domingo 23 de febrero se llevaron a cabo los Screen Actors Guild Awards 2025, mejor conocidos como los Premios SAG. A esta edición acudieron las estrellas más populares del momento, entre ellas Demi Moore, Selena Gómez, Elle Fanning, Zoe Saldaña, Brooke Shields, entre otras.

Sin duda, el tema cinematográfico fue el protagonista durante la gala, sin embargo, la moda no fue un asunto que pasara desapercibido, por lo que a continuación te presentamos un recuento de los mejores y peores looks de los Premios SAG 2025, según los expertos de la industria.

Zoe Zaldaña, un look completamente acertado

Nominada por su rol en la película “Emilia Pérez”, la actriz acudió a la gala luciendo un elegante vestido de terciopelo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello con una sola manga. El beauty look de esta estrella consistió en un maquillaje sencillo y un peinado completamente recogido, el cual hizo lucir al máximo sus pendientes, los cuales a su vez fueron a juego con un glamuroso par de brazaletes.

Zoe Saldaña deslumbró en los SAG Awards 2025 @zoesaldana

Selena Gomez, otra de las protagonistas de la noche

La ex estrella de Disney acudió a la ceremonia de los SAG en su rol de presentadora. Su outfit estuvo compuesto por un vestido personalizado de Celine por Hedi Slimane con zapatos de Jimmy Choo, joyas de Messika. Su beauty look estuvo protagonizado, como no podía ser de otra manera, por un llamativo tono de labial rojo de Rare Beauty, la marca fundada en 2019 por la también cantante.

Selena Gómez fue una de las figuras que más llamó la atención en los SAG Awards 2025 Getty Images

Brooke Shields representó a la belleza madura en la gala

La actriz de 60 años demostró que el encanto no depende de la edad, por lo cual acudió radiante luciendo un vestido strapless con efecto espejo y un llamativo clutch metálico y joyas.

Brooke Shields presumió su look de los SAG Awards en Instagram @brookeshields

Jamie Lee Curtis, un look que no convenció a todos

Entre las peores vestidas de la noche podemos mencionar a otra de las presentadoras de la gala, Jamie Lee Curtis, quien desfiló por la alfombra roja luciendo un brillante vestido negro de Dolce & Gabbana rematado con un bolero de plumas. La revista People menciona que este outfit trajo vibras de “corista”.

El look de Jamie Lee Curtis para los SAG Awards generó opiniones divididas @jamieleecurtis

Demi Moore apostó por un look atrevido

Por último, vale la pena mencionar a la protagonista de “La Sustancia”, quien en calidad de nominada asistió a los Premios SAG con un vestido de cuero de Bottega Veneta con cintura baja y zapatos de Christian Louboutin. La actriz complementó su look con un juego de joyas de Tiffany & Co.