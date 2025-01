Demi Moore compite por el SAG Award 2025: ¿habrá un Oscar a la vista? (lista completa de nominados)

La temporada de premios ha iniciado con fuerza, y los prestigiosos SAG Awards acaban de revelar sus nominados. Este año, la lista está encabezada por grandes nombres como Demi Moore, quien podría estar más cerca que nunca de llevarse la estatuilla, considerada la antesala al Oscar. ¿Quieres saber quiénes más compiten por estos prestigiosos premios?

El Sindicato de Actores de la Pantalla anunció hoy, 8 de enero, a los talentos que competirán por estos galardones, considerados una de las antesalas más importantes de los Premios de la Academia. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en Los Ángeles, será presentada por Kristen Bell y la podrás ver en Netflix.

¿Quiénes son los más nominados? La edición 2025 de los SAG Awards ha revelado una reñida competencia. Wicked, la adaptación cinematográfica del aclamado musical, lidera las nominaciones con cinco reconocimientos, incluyendo Mejor Reparto, Mejor Actriz (Cynthia Erivo), Mejor Actor de Reparto (Jonathan Bailey) y Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande). Le sigue de cerca A Complete Unknown, la biopic de Bob Dylan, con cuatro nominaciones, destacando las actuaciones de Timothée Chalamet y Edward Norton. Además, Emilia Pérez ha logrado múltiples nominaciones, incluyendo a Karla Sofía Gascón en la categoría de Mejor Actriz. En el ámbito televisivo, la miniserie Shogun ha cautivado a la crítica y al público, obteniendo cinco nominaciones.

Demi Moore, a un paso del Oscar

El regreso triunfal de Demi Moore en The Substance ha sido uno de los momentos más destacados de la temporada de premios. Su interpretación visceral y conmovedora de Elizabeth Sparkle ha cautivado al público y a la crítica, posicionándola como una de las favoritas para los próximos Oscar.

Con su victoria en los Globos de Oro y su nominación a los SAG, Moore ha demostrado que su talento sigue intacto y que está lista para llevarse a casa la estatuilla dorada. Esta marcaría un hito para la actriz y para las artistas de más de 50 años. Citando a la propia Demi: “Me despediré con una cosa que creo que esta película está transmitiendo: en esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficiente. Una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente. Pero puedes saber el valor de tu valor si simplemente dejas de lado la vara de medir’”.

SAG Award 2025: lista completa de nominados

Mejor actor



Adrien Brody The Brutalist

Timothée Chalamet A Complete Unknown

Daniel Craig Queer

Colman Domingo como Divine G en Sing Sing

Ralph Fiennes como Lawrence en Conclave

Mejor actriz



Pamela Anderson La última corista

Cynthia Erivo como Elphaba en Wicked

Karla Sofía Gascón como Emilia-Manitas en Emilia Pérez

Mikey Madison como Ani em Anora

Demi Moore La Sustancia

Mejor actor de reparto



Jonathan Bailey como Fiyero en Wicked

Yura Borisov como Igor en Anora

Kieran Culkin como Benji Kaplan en A Real Pain

Edward Norton A Complete Unknown

Jeremy Strong como Roy Cohn en El Aprendiz

Mejor actriz de reparto



Monica Barbaro como Joan Baez en A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis La última corista

Danielle Deadwyler como Berniece en Piano Lesson

Ariana Grande

Zoe Saldaña

Mejor ensamble actoral



A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor ensamble de dobles de acción



Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Dos

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Mejor actor en serie limitada o película para TV



Javier Bardem Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Colin Farrell El Pingüino

Richard Gadd como Donny en Bebé Reno

Kevin Kline como Stephen Brigstocke en Disclaimer

Andrew Scott como Tom Ripley en Ripley

Mejor actriz en serie limitada o película para TV



Kathy Bates como Edith Wilson en The Great Lillian Hall

Cate Blanchett Disclaimer

Jodie Foster True Detective: Night Country

Lily Gladstone como Cam Bentland en Under the Bridge

Jessica Gunning como Martha en Bebé Reno

Cristin Milioti como Sofia Falcone en El Pingüino

Mejor actor en serie dramática



Tadanobu Asano como Kashigi Yabushige en Shogun

Jeff Bridges como Dan Chase en The Old Man

Gary Oldman Slow Horses

Eddie Redmayne The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada como Yoshii Toranaga en Shogun

Mejor actriz en serie dramática



Kathy Bates como Madeline Matlock en Matlock

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en Bridgerton

Allison Janney como Vice President Grace Penn en The Diplomat

Keri Russell The Diplomat

Anna Sawai como Toda Mariko en Shogun

Mejor actor en serie de comedia



Adam Brody como Noah Roklov en Nobody Wants This

Ted Danson como Charles Nieuwendyk en A Man on the Inside

Harrison Ford Shrinking

Martin Short Only Murders in the Building

Jeremy Allen White como Carmen “Carmy” Berzatto en El Oso

Mejor actriz en serie de comedia



Kristen Bell como Joanne - Nobody Wants This

Quinta Brunson como Janine Teagues en Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas como Tina en El Oso

Ayo Edebiri como Sydney Adamu en El Oso

Jean Smart como Deborah Vance en Hacks

Mejor ensamble actoral en serie dramática



Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

Mejor ensamble actoral en serie de comedia



Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Mejor ensamble de dobles de acción en serie de TV