Emma Stone revela cuál es el personaje que nunca podrá dejar ir

Después de haber ganado el Oscar como Mejor Actriz por ‘Pobres Criaturas’, Emma Stone estrenó la corona con el mismo compañero Willem Dafoe y el director Yorgos Lanthimos en la triple historia ‘Kind of Kindness’ o ‘Tipos de Gentileza’ donde esta vez, Jesse Plemons ganó el premio Mejor Actor en el Festival de Cannes. Y mientras todavía tiene la posibilidad de volver a ser nominada al Oscar por los tres nuevos personajes de Liz, Rita y Emily, solo ella puede elegir cuál es el mejor personaje de su carrera.

¿Es difícil decirle adiós a tus personajes? ¿Hay alguno en particular que te gustaría volver a “visitar”?

Bella (de Pobres Criaturas) es el único que nunca pude dejar. Todavía no puedo y nunca podré. Tampoco creo que debiera volver a visitarla. Probablemente no tiene sentido. Pero… es el único personaje que terminé devastada por tener que dejarla ir.

¿Y cómo fue el rodaje de ‘Tipos de Gentileza’ donde trabajar con el mismo director, Yorgos Lanthimos?

Te diría que me siento mucho más cómoda hacer lo que sea con él, por haber filmado juntos tantas veces. Y es porque también confío mucho más en él que en cualquier otro director. Trabajé antes con grandes directores, pero con Yorgos hay algo especial muy difícil de explicar.

Ésta es la tercera vez que Emma Stone actúa bajo la dirección de Yorgos Lanthimos (imagen Pobres criaturas) Archivo

Emma Stone cambia de personaje

Después de haber pasado por el Festival de Cannes y las salas de cine, con una producción ambientada en los años 90, ‘Tipos de Gentileza’ tendrá también un lanzamiento en DVD y Blue Ray tal cual como en los viejos tiempos, para el mes de Octubre.

Tendrá el clásico material extra que no se vio en el cine como una escena donde Liz (Emma Stone) no es reconocida, además de otra donde Robert (Jesse Plemons) ignora al navegador satelital. También incluirán videos ‘bonus’ del rodaje detrás de escena con Emma Stone y una larga explicación de como el director Yorgos eligió por ejemplo la casa del lago con muebles gigantes de los años 90 que convirtieron en una especie de barricada militar del culto al que se involucran en la ficción.

La escena del baile en ‘Kinds of Kindness’ tuvo una coreografía especial, como los rodajes anteriores de ‘Pobres Criaturas’ y ‘La La Land’?

Esta vez no lo necesitamos porque el baile fue totalmente improvisado. La que vieron en el cine soy yo, completamente loca.

¿Necesitaron hacer menos tomas?

Me parece que hicimos tres tomas hasta que pedí un descanso porque estaba por vomitar (risas). Estábamos en Nueva Orleans, yo tenía puesto una seda de poliéster, hacía demasiado calor con un clima muy húmedo. No podía parar de traspirar, pero creo que quedó bastante bien. Mi relación con el cuerpo no es algo que discutimos con Yorgos, pero es obvio que a él le gusta la danza (Risas). Incluso cuando filmamos ‘Poor Things’ hablamos bastante sobre la forma en que Bella iba a caminar o moverse, analizando lo que pasaba por debajo de la superficie. Bella se expresaba con el cuerpo. Y esta vez, muchas de esas expresiones también tuvieron que ver con el cuerpo, ya sea con una escena violenta o sexual. Y en vez de explicarlo, lo mostramos, esperando sentir algo por debajo de la superficie de nuestro trabajo como actores, tratando de dar algo más a nivel físico.

Emma Stone y Yorgos Lanthimos

El estreno mundial en el francés Palais des Festivals del Festival de Cannes bien pudo haberse comparado con la misma alfombra roja con que Emma Stone había ido a recibir el premio Oscar. Con los fotógrafos vestidos de smoking, mezclando entre flashes los gritos con acento francés “Emma, Emma, Emma’, iban iluminando cada paso que ella daba a la par de Willem Dafoe, Jesse Plemons (con la esposa Kirsten Dunst) y el director Yorgos Lanthimos, además de otros famosos invitados como Demi Moore y Eva Green.

Claro que adentro fue totalmente diferente. Hubo algunos que dejaron la sala después del segundo acto y aunque los aplausos del final duraron un poco más de cuatro minutos, el director Yorgos Lanthimos se fue sin esperar al resto del elenco. Y después de haber pasado por las salas de cine, desde el 27 de agosto ya podemos verla desde casa en la versión digital o incluso ‘coleccionarla’ con el DVD que lanzan en octubre (que en realidad es la gran clave, para enviar a los que pueden votarla por el próximo Oscar).

¿Cómo fue la preparación para ‘Tipos de Gentileza’?

El proceso fue bastante parecido a La Favorita y Pobres Criaturas, con ensayos, aunque esta vez teníamos tres historias donde también no tuvimos tanto tiempo de prepararnos para la siguiente. Con Bella contamos con mucho más tiempo, pero el proceso del rodaje fue muy parecido.

Como una comedia de humor negro, Tipos de Gentileza se describe como una fábula de tres historias conectadas. En la primera, un hombre intenta cambiar el destino dejando al poderoso jefe. En la segunda, otro hombre sospecha que la esposa no es en realidad la esposa. Y en la última buscan una persona que pueda resucitar a los muertos. Y es en esas tres historias, donde Emma Stone, Willem Dafoe y Jesse Plemons también interpretan personajes diferentes, a lo largo de 165 ‘muy largos’ minutos, con una producción que costó 15 millones de dólares (igual que ‘The Favorite’ y un poco menos de la mitad que la anterior ‘Poor Things’)

¿Cuánto tiempo lleva tu matrimonio laboral con el director Yorgos Lanthimos?

Nos habíamos conocido diez años atrás, por un almuerzo que habíamos arreglado para hablar sobre la idea ‘The Favourite’, incluso dos años antes de filmarla. Tuvimos momentos maravillosos trabajando juntos. Sus historias también me encantan por la forma en que él ve al mundo con sus personajes. Debemos tener gustos similares.