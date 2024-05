Entrevista con Viggo Mortensen: regresa El Señor de los Anillos, sin anillos, en The Dead Don’t Hurt

Más allá de haber besado en el cine a Gwyneth Paltrow (Perfect Murder), Demi Moore (GI Jane) o Charlize Theron (The Road) y Naomi Watts (Eastern Promises), Viggo Mortensen enamoró al resto del público con el clásico personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos. Y aquel mismo Caballero de la Corona parece continuar, ahora, con el principio de la nueva producción de cine The Dead Don’t Hurt.

Pero esta vez, además de ser el protagonista, Viggo es también el director que incluso escribió el guion, imaginando un Señor Sin Anillos, pero con medalla de Lord. La gran diferencia es que aunque sigue luchando a caballo, cambia la armadura por el sombrero de cowboy, viviendo en el lejano oeste una historia de amor tan diferente como original. Y para confirmar o desmentir los paralelos, entrevistamos al mismísimo Viggo Mortensen.

Así, para conocer los detalles de la última película de Viggo Mortensen, The Dead Don’t Hurt (en español Hasta el fin del Mundo), conversamos en exclusiva y en perfecto español. El un actor y director de cine danesestadounidense vivió en Argentina de los seis a los once años, aunque también habla inglés, danés, francés, italiano, entre otros.

Viggo es un caballero real

La película The Dead Don’t Hurt empieza con un caballero medieval como en El Señor de los Anillos. ¿Podemos confirmar que Aragorn, el Rey de los Anillos, termina mudándose al lejano oeste para luchar incluso en la Guerra Civil de EEUU?

- “Yo no pensé eso, pero puede ser, no sé... Lo que me gusta de los coloquios con el público que ya ha hecho, entre Francia, España y otros lugares, es que la gente viene con sus ideas. O sea, yo hice la película, pero una vez que alguien la ve, es su película y pueden pensar cualquier cosa”.

¿En un momento tu personaje tira al río una medalla que sólo tienen los verdaderos caballeros del rey?

- “Sí, sí, yo tengo una también. Esa que tira al río no es la mía, pero yo también soy caballero de la reina (en la vida real). Bueno, ahora hay rey (Federico X de Dinamarca), pero la había recibido con la reina (Margarita II de Dinamarca) hace unos años”.

- ¿Cómo fue que te convertiste en un verdadero caballero de la corona danesa, tal cual como en El Señor de los Anillos?

- “Fue por mi trabajo en las artes, supongo, no sé... ella me lo concedió. Me lo ofrecieron y fui a Dinamarca a recibir ese honor, esa medallita y todo lo que viene con eso”.

Mortensen regresa

¿Y la medalla que en el cine tiras al río... es de verdad?

- “No... es una copia, por suerte alguien la tenía. Tampoco sé cómo la consiguió. El deber de tu familia es devolver esa medalla a la Casa Real, después de morir. Y hay gente que obviamente no lo ha hecho a través de los siglos. Y encontré una de 1848, justo la época donde (mi personaje) Olsen hubiera recibido este honor por lo que había hecho, entre otras cosas, supongo, durante la guerra. No se explica en la película, pero una guerra al que él se refiere en una escena es la guerra de los tres años entre Prusia y Dinamarca, unos doce o trece años antes de que empiece nuestra película”.

- ¿Uno de los caballos tuyos en la película se llama Knight (caballero, en español)?.

- “En realidad es Night sin k, es Night como noche, pero en inglés es un juego de palabras”.

- Yo pensé que también era justamente por el lado del ‘Lord’ o caballero.

- “Sí, se puede entender así, si uno quiere”.

Viggo Mortensen presenta su segunda película como director: Hasta el fin del mundo. Cortesía

- ¿Y fuera de la ficción? ¿Qué pasó con tu caballo del Señor de los Anillos?

- “Bueno, lo compré, tenía dos en El Señor de los Anillos, el bayo y el caballo rojo que ves en ‘Las Dos Torres’, también lo compré. Y compré un tercero, que era el blanco que usaba Argorn en la primera película, cuando huye a través del bosque. Y como todo eso lo hizo una especialista, una mujer que es una genia con los caballos, cuando al final del rodaje vendían cosas, incluso los caballos, compré esos tres caballos y le di el blanco a ella, porque le gustaba mucho y montó muy bien ese caballo. Yo, además, había conocido el bayo mío desde que era un potro y ella me ayudó a cuidarlo. También lo hice con Hidalgo, que creo que en español se llama Océano de Fuego, un pinto. Pero esos caballos ya fallecieron, tenían bastantes años y bueno, han pasado los años y los caballos, como todos nosotros, terminan muriéndose al final.

La nueva película de Viggo

- ¿Cómo viviste ese momento cuando te llama alguien y te dicen que murieron los caballos de El Señor de los Anillos? ¿Los sacrificaron? ¿Qué pasó?

- “Murieron viejos, de forma natural. Bueno, los tres fallecieron, pero a veces sí, hay gente que lo sacrifica cuando están muy enfermos, como los perros, cuando ya no se pueden levantar o no pueden comer, para ahorrarles el sufrimiento. Pero en el caso de los tres míos, pues murieron viejos”.

- ¿Y esta vez, con la película de cowboys ‘The Dead Don’t Hurt’ te quedaste con algunos?

- No, resistí la tentación.

- ¿Cómo traducirías al español el título de ‘The Dead Don’t Hurt’ al español?

- “Bueno, se ha estrenado en España con el título Hasta el fin del mundo. Y ha ido muy bien, muy muy bien. En Francia van a usar el mismo título en francés. Y en los países escandinavos hasta ahora va el mismo título. Y la razón es que ‘The Dead Don’t Hurt’, como sabes, en inglés, fuera de contexto, la frase tiene un doble sentido. Quiere decir “los muertos no sienten dolor”. Y a la vez puede significar “los muertos no te pueden hacer daño”. Y traducir (al español) no hay una traducción que tenga ese doble sentido en otros idiomas”.

- ¿Es cierto que dedicaste la película a tu madre por alguna razón especial?

- “Sí, por la personalidad de (el personaje) Vivienne, esta mujer independiente, como libre, terca... mi madre tenía esa personalidad como Vivienne. Era mi madre, una mujer de su época, con las limitaciones de la época, pero con una fuerza interior particular. Y cuando empecé a escribir esta historia, empecé con la niña en el bosque, un bosque casi idéntico al que conoció mi madre en su infancia. Su imaginación, sus sueños fue mi inspiración. Y después la puse, no en el presente, pero en el siglo XIX, en la frontera occidental de Norteamérica que lo convierte en un western. Porque pensé, ‘bueno, una sociedad así, más o menos sin ley, dominada por unos pocos hombres poderosos y sin escrúpulos, podría ser interesante y ese contraste le pondría un mayor desafío a ella’”.

The Dead Don’t Hurt es una película que no te dejará indiferente. Con actuaciones sólidas, una historia cautivadora y una dirección impecable, es un film en el que Viggo Mortensen interpreta un papel completamente diferente a todo lo que ha hecho antes.