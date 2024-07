Este es el secreto de Courteney Cox para mantenerse joven a sus 60 años

I knoooow! Todas quisíeramos saber cómo le hace Courteney Cox para verse y mantenerse espectacular por dentro y por fuera, pues a sus 60 años y luego de haber pasado una época complicada con las cirugías, hoy se ve plena y fantástica y este es su secreto.

La actriz que dio vida a la famosa Monica de Friends, Courteney Cox ha rebelado qué es lo que considera a manternse con el alma joven pese al paso del tiempo y todo lo que esto impilca y así lo dio a conocer a través de una entrevista para el medio británico Hello, Cox condesó cómo se siente respecto a que acaba de cumplir 60 años: “estoy bien con ello. Me encanta mi vida y me encanta seguir trabajando después de tanto tiempo. Me siento muy agradecida... En todo caso, probablemente soy más compasiva ahora”.

El secreto de juventud de Courteney Cox a sus 60 años

Sin embargo, respecto a cómo mantener el alma joven, la actriz señaló que ella considera a que lo más importante es “superar los retos, ser creativo y pensar con originalidad. Eso es lo que hace que la vida sea apasionante. Todo eso te mantiene joven”, recalcó.

Se mantiene cretiva y busca pensar con originalidad Getty Images

Courteney Cox es una actriz, productora y directora estadounidense, ampliamente conocida por su papel como Monica Geller en la exitosa serie de televisión Friends la cual se transmitió durante 10 años (1994-2004). Su carrera ha abarcado varias décadas, y ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento, pues su carisma la ha ayudado a ganarse el corazón del público.

Courteney Cox estuvo casada con el actor David Arquette desde 1999 hasta 2013, y tienen una hija llamada Coco, nacida en 2004. Luego de su divorcio, Courteney ha estado en una relación con el músico Johnny McDaid de la banda Snow Patrol. La actriz mantiene una estrecha amistad con sus compañeros de Friends, pero siempre ha sido claro que es más cercana con Jennifer Aniston.