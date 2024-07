Este fue el emotivo mensaje de despedida de Jason Priestley a Shannen Doherty al enterarse de su muerte

Shannen Doherty fue una actriz estadounidense conocida por sus roles icónicos en varias series de televisión y películas. A lo largo de su carrera, dejó una marca significativa en la cultura pop, sin embargo enfrentó durante años una dura batalla contra el cáncer y este sábado 13 de julio perdió la vida. Ante la lamentable noticia, muchos de sus amigos y compañeros actores reaccionaron con tristeza, entre ellos Jason Priestley, quien compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, muchos de sus compañeros actores subieron fotos y emotivos mensajes de despedida para la actriz que falleció a los 53 años, y uno de los primeros en hacerlo fue Jason Priestley, quien interpretó a su hermano Brandon Walsh en Beverly Hills 90210.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 54 años compartió una imagen en la que aparece junto a la actriz en su juventud y un mensaje en el que se puede leer:"estoy en shock y entristecido al conocer la muerte de mi amiga Shannen . Era una fuerza de la naturaleza, la echaré de menos. Mando todo mi amor y luz a su familia en estos difíciles momentos”.

Shannen Doherty fue la actriz que le dio vida a Brenda Walsh en la exitosa serie que la catapultó a la fama junto con sus compañeros del cast a principios de los años 90.

De acuerdo con el New York Times, “ Shannen Doherty se enteró de que tenía cáncer de mama en febrero de 2015 y había hablado abiertamente de su lucha con esta enfermedad en los años siguientes”. En 2017 anunció que el cáncer estaba en remisión, sin embargo reapareció en 2020, y en junio de 2023 la actriz dio a conocer que el cáncer se había extendido a su cerebro. En noviembre del año pasado, anunció que la enfermedad se había llegado a los huesos.

Finalmente, Leslie Sloane, su representante dio a conocer la noticia a través de un comunicado: “Con todo el dolor de mi corazón anuncio la muerte de la actriz Shannen Doherty este sábado, 13 de julio. Ha perdido la batalla contra el cáncer contra el que luchaba desde hace años”.

Shannen Doherty se preparó para morir y estos fueron sus deseos para su funeral

La revista People informó que la actriz dio instrucciones específicas para su funeral y los arreglos de entierro antes de su muerte. A través de su podcast Let’s Be Clear, en enero de este año expresó:

“Quiero que mis restos se mezclen con los de mi perro y con los de mi padre. No quiero que me entierren ni que me incineren”. También agregó que deseaba que sus seres queridos distribuyeran sus cenizas de manera sana, pues también le interesaba la idea de usar sus restos para convertirlos en un árbol.