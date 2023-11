Estos son los mejores capítulos de Thanksgiving de Friends, ideales para ver en Acción de Gracias

Friends nos ha regalado innumerables momentos de risas y emociones, y los episodios de Thanksgiving no son la excepción. Vamos a repasar algunos de los mejores capítulos que hacen de esta festividad una experiencia inolvidable para los fanáticos y, sin aún no eres fan, te damos 4 razones para serlo.

Si bien, este año, la repentina muerte de Matthew Perry en lo que parece un trágico accidente, aún es una tema sensible para muchos seguidores de la serie. Sirva la buena química con sus colegas de pantalla, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow, como alivio.

Para Thanksgiving, Fiends siempre tenía un capítulo especial.

The One With the Football

Si aún no has visto ningún capítulo de Friends, ¿en qué planeta has vivido? Bueno, pues este capitulo es una joya de principio a fin. Ya sea que estés comenzando a ver la serie o ya te la sepas de memoria, las situaciones de este episodio de la tercera temporada te harán pasar un excelente momento.

También conocido como “El del fútbol americano”, el capítulo se desarrolla mientras esperan que el pavo de acción de gracias esté listo. Los hermanos Mónica y Ross recuerdan que de niños jugaban touchdown por la “Copa Geller” y, de pronto, Chandler, Rachel, Joey y Phoebe se animan a jugar un partido amistoso en el parque dejándonos muchos momentos divertidos.

The One with All Thanksgiving

Este ocurre en la octava temporada, muy cerca del final de la serie. Todo comienza cuando Joey en un intento de hacerle una broma a Chandler, termina con la cabeza atorada dentro del pavo de acción de gracias: "¡huele muy mal aquí dentro!”, dice.

Las anécdotas no terminan ahí, pues pronto nos transportamos al pasado para descubrir los distintos looks y peinados que nuestros amigos lucieron en los años 80, en otros Thanksgivings. Todo un viaje al pasado con, al final, un momento muy romántico.

The One With the Rumor

Friends contó con invitados especiales de primer nivel: Julia Roberts, Brooke Shields, Bruce Willis, y hasta ¡Brad Pitt! El actor, quien estuvo casado con Aniston, actúa de Will, un amigo de la escuela de Mónica, y por lo tanto de Ross y Rachel. Sin embargo, con ésta última tenía una pésima relación. De hecho, su resentimiento contra la “reina Rachel” continúa intacto al paso del tiempo.

Pitt se integra perfecto a dinámica del grupo, y la cena de acción de gracias se vuelve en una de las más divertidas de la temporada.

The One Where Underdog Gets Away

“The One Where Underdog Gets Away”, de la primera temporada, fue el episodio inaugural de Acción de Gracias e introdujo al público en el desdén de Chandler por esta festividad.

El episodio concluyó con una nota reconfortante, con los ‘Friends’ compartiendo una comida de sándwiches de queso a la parrilla.

The One Where Ross Got High

Este formó parte de la sexta temporada. A lo largo del capítulo, muchos secretos familiares salen a la luz durante la cena de Thanksgiving, lo que provoca situaciones cómicas y embarazosas. Pero, además de las revelaciones, las reacciones de los personajes nos mantienen pegados a la pantalla de principio a fin.

¡Y cómo no mencionar el postre preparado por Rachel! Al mezclar recetas, su platillo termina por ser algo muy especial en la velada.

Prepares o no una cena de Thanksgiving, los capítulos especiales con motivo de la celebración de acción de gracias de Friends, más que familiarizarnos con la festividad en sí, nos lograron transmitir el ambiente de una buena reunión entre amigos, incluyendo los conflictos por el menú.