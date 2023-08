¡Es su gemela! Shiloh Jolie-Pitt luce igual a Brad Pitt con su nuevo look rapado

Hace poco se volvió viral el look rapado de Shiloh Jolie-Pitt, la hija no binaria de Angelina Jolie y Brad Pitt, el cual se volvió viral en redes sociales debido al enorme parecido que demostró tener con su padre.

Así pues, en unas fotografías que estuvieron circulando por diferentes plataformas, se puede ver a la hija de ambos actores, con el cabello rapado y un atuendo en color negro, bajando de un vehículo.

Según se ve, en las imágenes tomadas en Nueva York, que estuvo acompañada de su madre Angelina, quien también vistió del mismo color que ella.

La instantánea dio la vuelta a todo internet y sorprendió a los fans del actor porque, parecía prácticamente su hermana gemela.

El cabello rapado de Shiloh Jolie-Pitt nos hizo recordar a cuando Brad Pitt traía el mismo look que su hija Especial

Si recuerdas a Brad Pitt en su época de juventud, se le vió también con el cabello rapado cuando grabó la película Sr. y Sra. Smith, que fue cuando surgió el romance entre él y su ahora ex esposa, con quien sostiene actualmente un pleito legal.

Sin embargo, hay un gran significado detrás de este cambio radical de Shiloh, pues lo hizo para apoyar a una noble causa, según lo revelado por los medios.

Trascendió que la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt decidió raparse hace unos meses, para mostrar su solidaridad con las mujeres de Irán en la lucha por su igualdad y sus derechos, donando su larga cabellera. Aunque apenas se dejó ver con su nuevo cabello ante las cámaras.

No obstante, no es la primera vez que la joven de 17 años nos sorprende con su look, pues hace tiempo ya se había rapado el pelo y generó una gran controversia en aquella ocasión.

Por su parte, Shiloh Jolie-Pitt, al igual que su madre, siempre ha estado muy involucrada en causas que empoderan a la mujer. Desde muy pequeña, tanto a ella como a sus hermanos, se les ha inculcado estos valores.