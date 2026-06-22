Interceramic celebra la pasión mundialista con una experiencia que une gastronomía, diseño y exclusividad

Interceramic celebró la emoción del fútbol de una manera muy especial: reuniendo a clientes estratégicos, aliados comerciales y representantes de la industria en una experiencia exclusiva donde la gastronomía mexicana y el espíritu deportivo fueron los grandes protagonistas.

Bajo el concepto “La pasión por construir espacios se une con la pasión por el fútbol”, la firma organizó la Experiencia Mundialista Interceramic: México vs Corea, un encuentro diseñado para fortalecer vínculos, generar nuevas conexiones y agradecer la confianza de quienes forman parte de la Familia Interceramic.

Los asistentes, entre los que destacaron arquitectos, constructores, desarrolladores, medios de comunicación y profesionales de la industria de la construcción y remodelación, participaron en una exclusiva experiencia culinaria guiada por un chef experto.

Durante la actividad, los invitados se involucraron activamente en la preparación de emblemáticos platillos de la cocina mexicana, convirtiéndose en protagonistas de una experiencia sensorial que promovió la convivencia, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente relajado y sofisticado.

El evento contó con la presencia de directivos y representantes clave de Interceramic, entre ellos Juan José Sustaeta, Director Comercial de Franquicias, así como Juan Antonio Vaca Lazzarotto, Gerente Comercial Zona Centro, además de supervisores del área comercial, integrantes del equipo de Relaciones Públicas y del área de Mercadotecnia.

La velada estuvo marcada por momentos memorables: desde la recepción de invitados y la bienvenida institucional, hasta las conversaciones surgidas alrededor de la cocina y las emocionantes reacciones durante la transmisión del partido entre México y Corea. Todo ello reafirmó el compromiso de la marca por crear experiencias significativas para sus clientes y aliados.

Con iniciativas como esta, Interceramic continúa consolidándose no solo como una de las compañías líderes en soluciones para espacios residenciales y comerciales, sino también como una empresa que entiende el valor de las relaciones humanas y la importancia de construir comunidad a través de experiencias únicas.

Porque cuando el diseño, la hospitalidad y la pasión se encuentran, el resultado siempre trasciende más allá del juego.