Jane Fonda lanza un poderoso mensaje en los SAG Awards: “Ser woke es simplemente que te importan los demás”

“Ser woke es simplemente que te importan los demás": el discurso de Jane Fonda en los SAG Awards

Jane Fonda recibió el premio a su trayectoria en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) en una noche llena de mensajes políticos y sociales. La actriz, de 87 años, fue homenajeada por Julia Louis-Dreyfus, quien destacó su vida “epica dentro y fuera de la pantalla”. Con una carrera de más de seis décadas, Fonda ha sido una voz influyente en la industria del cine y en el activismo, luchando por causas como el medio ambiente, los derechos de la mujer y la justicia social.

Un mensaje sobre empatía y resistencia

Durante su discurso en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, la actriz hizo una fuerte defensa de la empatía en tiempos de crisis política y social en EE.UU. Sin mencionar directamente a Donald Trump, Fonda aludió a las políticas que han afectado a inmigrantes y trabajadores.

“Ser woke no es debilidad”

Fonda también abordó el significado de la palabra “woke”, que en los últimos años ha sido usada de manera despectiva por algunos sectores. “Y, por cierto, ser woke es simplemente que te importan los demás”, afirmó con contundencia. Además, reflexionó sobre cómo la actuación le permitió dar voz a mujeres en una época en la que se esperaba que fueran sumisas: “Para una mujer como yo, que creció en los 40 y 50, cuando las mujeres se suponía que no tenían opiniones o no debían enfadarse, la actuación me dio la oportunidad de interpretar a mujeres con opiniones”.

“Mucha gente se va a sentir muy herida por lo que está sucediendo, por lo que se nos viene encima”, advirtió. También hizo un llamado a la unidad: “Incluso si son de una posición política diferente, tenemos que apelar a nuestra empatía y no juzgar, sino escuchar desde el corazón”. Getty Images

El apoyo a los sindicatos y la comunidad

La actriz también destacó la importancia de los sindicatos en la industria del entretenimiento y en el mundo laboral en general. “Creo en los sindicatos, nos cuidan las espaldas”, dijo. “Nos integran a la comunidad y nos dan poder. Comunidad significa poder, y esto es realmente importante en este momento en que el poder de los trabajadores ha sido atacado y la comunidad se está debilitando”. Con un mensaje claro de lucha y resistencia, Jane Fonda demostró una vez más por qué su voz sigue siendo relevante tanto en el cine como en la sociedad.