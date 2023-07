José Manuel Mijares, todo un galán en las redes sociales

José Manuel Mijares Hogaza cumplirá este año 22 años de edad, y aunque normalmente se mantiene alejado de las cámaras y los reflectores, sus padres no dudan en compartir fotografías con él. El guapo joven ha llamado la atención de los seguidores, pues atrás ha dejado la tierna imagen que tenía de pequeño, para convertirse en un hombre atractivo.

El hijo de Lucero y Mijares, a diferencia de su hermana, no está interesado en incursionar en el medio artístico. A él le encanta la música, pero no de la misma forma que al resto de su familia, pues sus estudios se han centrado más en la parte instrumental que la vocal. El primogénito de la Novia de América estudió en Berklee College of Music en Boston, y toca la guitarra y la batería.

José Manuel no tiene redes sociales oficiales, pero sus padres frecuentemente compartes imágenes suyas Instagram @luceromexico

Y aunque no tiene redes sociales oficiales como sus papás o su hermana menor, Lucerito Mijares, sus padres se han encargado de presumirlo en las suyas.

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011 Instagram @luceromexico

Así, hemos visto cómo ha crecido José Manuel, y los comentarios que los fans de sus papás le han hecho.

Lucero pasó de ser la Novia de México a la Suegra de México Instagram @luceromexico

En una ocasión, Lucero compartió una imagen con su familia, incluyendo a su mamá – la señora Lucero León - , su hija Lucerito y a José Manuel. En los comentarios, sus seguidores le escribían cosas como “Que guapo tu hijo, robara muchos corazones”, “Que lindo Joss ❤️😍😍 si quieres ser mi suegra Lucero???❤️😍”, Hijo de lucero divinooo le heredo la belleza de la Mama y “Hermoso tú hijo!!!❤️”.

La cantante no respondió a los mensajes, pero los sentimientos de sus fans fueron claros: con el pelo largo y ligera barba, el joven se ve muy bien. Incluso le comentaron a su mamá que ahora en vez de ser la Novia de América, será la Suegra de América por la cantidad de fans que ahora tiene su hijo.