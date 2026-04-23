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La elegancia de Michelle Pfeiffer: entrevista exclusiva sobre su vida, belleza y cine

Pocas figuras en Hollywood pueden presumir de una elegancia tan natural como la de Michelle Pfeiffer; en esta nueva portada de Vanidades, la actriz abre su corazón.

Abril 23, 2026 • 
Karen Luna
Paramount+'s "The Madison" New York Premiere

La elegancia de Michelle Pfeiffer: entrevista exclusiva sobre su vida, belleza y cine

John Nacion/ Getty Images

La nueva portada de Vanidades nos regala una entrevista exclusiva con una de las mujeres más icónicas de Hollywood, pero también con alguien que se siente cercana, real y sin filtros. En esta charla, Michelle Pfeiffe se permite bajar la guardia y hablar desde un lugar más íntimo, recordándonos que detrás del glamour hay una historia construida con decisiones, pausas y mucha autenticidad.

Lejos de los discursos perfectos, Pfeiffer comparte su visión sobre la belleza y el paso del tiempo con una honestidad que se agradece. Para ella, no se trata de luchar contra los años, sino de aprender a habitarlos con confianza. Su forma de ver la vida (más relajada, más consciente) conecta con quienes buscan soltar la presión de “encajar” y empezar a disfrutar el presente sin tantas exigencias externas.

Además, la actriz nos adelanta detalles de su esperado regreso a la pantalla, un momento que vive con emoción, pero también con calma. Sin prisas y eligiendo bien sus proyectos, demuestra que su carrera sigue evolucionando a su propio ritmo. Esta entrevista no solo celebra su legado, también nos deja ver a una mujer que sigue transformándose, con estilo, sí, pero sobre todo con una autenticidad que la hace aún más fascinante.

En esta edición también encontrarás:

  • Famosas que celebran su nueva maternidad.
  • Monarquías en tiempo de guerra.
  • Michael Jackson: lee esto antes de ver la película.
  • Zapatos que amarás y colores básicos para tus looks.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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