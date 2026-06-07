Kate Middleton reaparece junto a William en la boda de Peter Phillips y la ausencia de Harry da de qué hablar.

La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling se convirtió en uno de los eventos más comentados de la realeza británica este fin de semana. La ceremonia reunió a numerosos miembros de la familia Windsor, incluidos Kate Middleton y el príncipe William, quienes hicieron una elegante aparición para acompañar al primo del heredero al trono en un día muy especial.

Sin embargo, además de los invitados que sí estuvieron presentes, hubo una ausencia que rápidamente captó la atención de los seguidores de la monarquía: la del príncipe Harry. Aunque el duque de Sussex mantiene un vínculo familiar con Peter Phillips, no asistió a la celebración celebrada en Gloucestershire, un detalle que no pasó desapercibido en la prensa británica.

Las imágenes de la boda muestran a una familia reunida para celebrar el matrimonio de Peter, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de la reina Isabel II, en una ceremonia marcada por un ambiente íntimo y familiar.

Kate Middleton y William acompañan a Peter Phillips en su gran día

Entre los invitados más esperados estaban Kate Middleton y el príncipe William, quienes acudieron a la iglesia junto a otros miembros destacados de la familia real.

La princesa de Gales eligió un elegante vestido en tonos suaves, fiel a su estilo clásico y sofisticado, mientras que William apostó por un traje tradicional para la ocasión. Su presencia fue interpretada por los medios británicos como una muestra del estrecho vínculo que mantienen con Peter Phillips, uno de los miembros más discretos de la familia real.

La boda también reunió a figuras como el rey Carlos III, la reina Camila, la princesa Ana, así como las princesas Beatriz y Eugenia de York, convirtiéndose en una de las reuniones familiares más importantes de los últimos meses.

La ausencia del príncipe Harry genera conversación

Aunque Peter Phillips ha mantenido una relación cordial con Harry a lo largo de los años, el duque de Sussex no estuvo presente en la ceremonia. Diversos medios británicos señalaron que Harry no figuraba entre los invitados al enlace, aunque la familia no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

La ausencia llamó especialmente la atención porque la boda reunió a gran parte de los Windsor en un mismo lugar, algo que no ocurre con frecuencia. Como suele suceder con cualquier evento familiar de alto perfil, las especulaciones no tardaron en aparecer en redes sociales y entre los seguidores de la realeza.

Una boda que reunió a los Windsor

Más allá de las conversaciones sobre quién asistió y quién no, el protagonismo de la jornada fue para los recién casados. Peter Phillips y Harriet Sperling celebraron su unión rodeados de familiares y amigos cercanos en una ceremonia que combinó tradición, elegancia y un ambiente mucho más privado que otras bodas reales recientes.

