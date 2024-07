Los looks más icónicos de Jennifer López en el día de su cumpleaños

Jennifer López está cumpliendo 55 años y es por eso que este día recordamos algunos de sus looks más icónicos a lo largo de su carrera, pues JLo se ha convertido en sinónimo de moda y estilo. ¿Cuál ha sido tu favorito?

Vestido Versace de los Grammy de 2000: este vestido verde de seda con un escote pronunciado y estampado tropical es uno de los looks más icónicos de todos los tiempos. Diseñado por Versace, el vestido de JLo causó tanto revuelo que inspiró la creación de Google Imágenes.

El vestido Versace de Jennifer Lopez pasó a la historia como el más buscado en Google Getty Images

Look Met Gala 2019: Jennifer López deslumbró en la Met Gala 2019 con un vestido plateado de Versace, acompañado de un gorro a juego y joyas de Harry Winston. El tema de la gala fue “Camp: Notes on Fashion”, y JLo lo interpretó a la perfección con su atuendo brillante e icónico.

Jennifer Lopez en la Met Gala 2019 Getty Images

Look de “If You Had My Love” video: en su primer video musical, Jennifer López llevó varios conjuntos en tonos blanco y plateados, con los que le mostró al mundo su estilo urbano y sensual que se convertiría en una firma para su imagen pública en los primeros años de su carrera musical.

Un video digno de cantar y un outfit perfecto para replicar YouTube

Super Bowl LIV: Jennifer Lopez deslumbró con varios looks espectaculares durante su actuación junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo, pero el traje plateado con flecos sigue siendo uno de los más recordados. Este estaba compuesto por un mono plateado de Versace adornado con flecos y pedrería. El atuendo mostraba su figura tonificada y permitía una gran movilidad para sus dinámicos movimientos de baile.

Jennifer Lopez en el Super Blow LIV Getty Images

La evolución del estilo de Jennifer Lopez

A finales de los 90, JLo empezó a destacar en las alfombras rojas con vestidos más glamorosos y sofisticados. Con el paso de los años, Jennifer Lopez ha demostrado ser camaleónica y ha logrado adaptar su estilo a medida que evoluciona su carrera y su vida personal. Su capacidad para reinventarse constantemente y su impacto duradero en el mundo de la moda nos ha hecho amarla y ha sido fuente de inspiración para muchas mujeres famosas y no famosas.