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Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York tras una cirugía: esto es lo que sabemos

Después de semanas marcadas por rumores sobre su salud, el nombre de Luis Miguel vuelve a aparecer en los titulares.

Junio 18, 2026 • 
Karen Luna
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Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York tras una cirugía: esto es lo que sabemos

Getty Images

La salud de Luis Miguel vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. En las últimas horas, diversos medios españoles informaron que el cantante mexicano estaría recuperándose en una clínica de Nueva York después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica. Aunque la noticia ha provocado una ola de reacciones entre sus fans, lo cierto es que todavía existen muchos detalles que no han sido confirmados oficialmente.

La información llega apenas unas semanas después de que circularan rumores sobre una supuesta hospitalización del intérprete, versiones que fueron desmentidas por personas cercanas a su entorno. Por ello, la nueva noticia ha despertado aún más interés sobre el verdadero estado de salud de “El Sol de México”.

¿Qué se sabe sobre la supuesta hospitalización de Luis Miguel?

De acuerdo con algunos medios internacionales, Luis Miguel se encontraría ingresado en un centro médico de Nueva York tras una cirugía reciente. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el procedimiento al que habría sido sometido ni las razones que llevaron a la intervención.

Las mismas informaciones señalan que la evolución del cantante sería favorable y que no existirían complicaciones importantes durante su recuperación. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que su estado permitiría pensar en un alta médica una vez que los especialistas lo consideren oportuno.

Los rumores sobre su salud que surgieron semanas atrás

La situación ha llamado especialmente la atención porque en mayo comenzaron a circular versiones que aseguraban que Luis Miguel había sido hospitalizado por presuntos problemas cardíacos en Nueva York. Aquellas informaciones fueron ampliamente difundidas en programas de espectáculos y redes sociales, aunque nunca llegaron a ser confirmadas por el artista ni por su equipo.

Posteriormente, personas cercanas al cantante y algunos de sus principales círculos de seguidores calificaron esos rumores como falsos y aseguraron que se encontraba en buen estado de salud.

Sin confirmación oficial por parte de Luis Miguel

Por ahora, ni Luis Miguel ni sus representantes han emitido un comunicado oficial sobre la supuesta cirugía o su hospitalización actual. Esa falta de información ha provocado que la noticia se maneje con cautela mientras continúan apareciendo reportes procedentes de distintos medios.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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