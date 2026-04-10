Michael J Fox acepta VOLVER AL FUTURO

Nadie imaginaba la sorpresa del final. Nadie. Todo estaba preparado en el mismo Teatro Dolby de los Oscars, en medio del festival PaleyFestLA 2026. Harrison Ford ya había desfilado por la alfombra roja con el resto de los actores de la comedia ‘Shrinking’ de Apple TV.

La idea era reunir en un mismo escenario a los protagonistas con los fans más fieles, para recordar los mejores momentos de la serie. Entre las diferentes preguntas, Harrison Ford tuvo que contestar si estaba seguro de que podía ser gracioso en una comedia de streaming y respondió: “Sí, el guion es bueno, sí”.

Pero también remarcó la seriedad de sentir una mezcla de “ambición y puro terror” a la hora de interpretar a una persona con la enfermedad de Parkinson, por la responsabilidad que significa más allá de la ficción. “Aunque sea una comedia, yo tampoco quería minimizar la dificultad de la enfermedad”, agregó.

Pero después de confirmar que el personaje “fue una de las experiencias más placenteras de mi vida”, llegó la gran sorpresa de la noche. Era el momento de recordar la escena de la serie que mezcló ficción con realidad, cuando el verdadero Michael J. Fox, que sufre de Parkinson, también había participado en la última temporada con el personaje de Gerry, en la sala de espera de un neurólogo, cuando había conocido al personaje principal, Paul, que protagoniza Harrison Ford.

Entre la emoción de verlos juntos en una pantalla gigante, los aplausos estallaron cuando anunciaron la gran sorpresa, de tener a Michael, en persona, en el mismo escenario. Hasta Harrison Ford se puso de pie, junto con el resto de los actores: Jason Segel, Luke Tennie, Jessica Williams, Lukita Maxwell, Christa Miller y Ted McGinley, para aplaudir la legendaria bienvenida.

Con la ayuda de otras dos personas, Michael incluso se sentó al borde del escenario para formar parte del resto del panel y recordar la actuación de su verdadera enfermedad en la ficción de la comedia. “Yo no tuve que demostrar que tenía Parkinson. Harrison Ford es el que tuvo que demostrar que tenía párkinson. Y lo hizo perfecto”. No era fácil seguir la conversación entre los gritos y aplausos de los fans.

Pero la última pregunta fue todavía más importante, cuando el creador y productor ejecutivo Bill Lawrence decidió plantearle una oficial invitación en vivo, preguntándole si volvería a participar en la serie, para la cuarta temporada. El silencio se convirtió en un cinematográfico suspenso. Y después de una corta pausa, Michael J. Fox aceptó VOLVER AL FUTURO de la serie Shrinking, con Harrison Ford.