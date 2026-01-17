¿Peligra la fortuna de Gisele Bündchen? Su familia teme pérdidas tras su boda con Joaquim Valente

Gisele Bündchen y Joaquim Valente se casaron en una boda secreta el pasado 3 de diciembre de 2025, la ceremonia fue discreta y privada en Surfside, Florida, a la que asistieron solo su familia y amigos más cercanos.

La pareja, que comparte un hijo, optó por mantener su boda alejada del ojo público para preservar su intimidad; sin embargo, la familia de la modelo ha comenzado a mostrar cierta preocupación por su acuerdo prenupcial.

La familia de Gisele Bündchen está preocupada por su patrimonio tras la boda con Joaquim Valente

De acuerdo con el medio Page Six, personas cercanas a la modelo aseguran que sus familiares temen que no haya protegido correctamente su fortuna con un sólido acuerdo prenupcial.

Y es que la diferencias económicas entre Gisele y Joaquim, es enorme, pues ella cuenta con una de las fortunas más lucrativas del mundo del modelaje, mientras que él, al ser un entrenador personal, no cuenta con bienes importantes.

“Su familia le advirtió que casarse con un hombre sin dinero cuando ella tiene millones es un error”, le expresó la fuente al medio.

Mientras que Bündchen ha sido nombrada varias veces como la modelo mejor pagada, sumando ingresos de 400 millones de dólares, Valente cuenta con una larga lista de famosos entre sus clientes y tiene su propia academia en Miami, Florida, fundada junto a sus hermanos.

“Su familia le dijo que simplemente viviera con él”, aseguró el informante. “Pero entre la presión de Valente y su tradicionalismo, pensó que, ya que tenían un hijo, sería mejor casarse”, agregó.

¿Qué pasó con el acuerdo prenupcial de Gisele Bündchen y Joaquim Valente?

De acuerdo con el medio, Gisele y Joaquim firmaron un acuerdo prenupcial; sin embargo, cuenta con algunas lagunas que ponen en riesgo su fortuna y patrimonio, en caso de que la pareja llegara a separarse y entrar en un proceso de divorcio.

“Hay un acuerdo prenupcial, pero con algunas lagunas que significan que si se divorcian habrá un acuerdo financiero para él”.

