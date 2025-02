¿Por qué Trump prohibió el libro infantil de Julianne Moore? La actriz está “en shock” tras descubrirlo

¿Por qué Trump prohibió el libro infantil de Julianne Moore?

Julianne Moore es una de las actrices más queridas de Hollywood, pero pocos saben que, además de su carrera en la pantalla, también ha sido escritora de libros infantiles. Con dos hijos, Caleb y Liv, la actriz ha utilizado su talento para crear historias para niños, como Freckleface Strawberry, un libro publicado en 2007 que cuenta la historia de una niña que aprende a aceptar sus pecas como parte de su identidad. Sin embargo, lo que parecía ser una historia entrañable ahora se ha convertido en el centro de la controversia.

Recientemente, Moore se enteró de que su libro había sido prohibido en las escuelas administradas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que son centros educativos para los hijos de los militares. La noticia llegó a través de la organización Pen America, dedicada a defender los derechos de los autores frente a la censura.

La actriz se mostró completamente sorprendida y compartió su asombro en sus redes sociales, diciendo estar “en shock”. Getty Images

En su publicación, explicó que Freckleface Strawberry es una historia semi-autobiográfica que escribió con mucho cariño para sus hijos y para otros niños. El objetivo del cuento es enseñar a los más pequeños que todos tenemos algo que nos hace diferentes, pero que eso nos une como seres humanos.

Moore, quien creció en una escuela del Departamento de Defensa y fue hija de un veterano de la guerra de Vietnam, expresó que nunca imaginó ver algo así en un país que defiende la libertad de expresión.

La razón detrás de la prohibición

El Departamento de Educación de la Defensa (DODEA) ha colocado Freckleface Strawberry en una “colección de acceso restringido” mientras revisa los libros y recursos educativos adoptados en sus escuelas. Este proceso está relacionado con las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump durante su mandato, las cuales buscan eliminar lo que él consideraba “adoctrinamiento radical” en la educación primaria, especialmente aquellos recursos que puedan estar relacionados con “ideologías de género” o “equidad discriminatoria”.

La prohibición del libro de la actriz es solo una parte de un esfuerzo más grande por revisar materiales educativos en las escuelas para cumplir con estas órdenes ejecutivas. Además de su libro, otros títulos también han sido retirados, como No Truth Without Ruth de Kathleen Krull y Becoming Nicole de Ellis Nutt.

Este giro ha dejado a muchos sorprendidos, ya que en un país como Estados Unidos, conocido por defender la libertad de expresión, el retiro de libros educativos que promueven la aceptación y la diversidad genera debate y preocupación.