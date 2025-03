Premios Oscar 2025: los ganadores, lo que no viste, no sabías y otros detalles exclusivos

Los Premios Oscar 2025 nos regalaron algunas sorpresas, pero detrás de las cámaras y los flashes, se esconden detalles que pocos conocen. Desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, Fabián W. Waintal nos revela todo lo que no vimos en la transmisión en vivo. ¿Listo para descubrir los secretos mejor guardados de la 97ª edición de los Premios de la Academia?

Para evitar el escándalo del año en que La La Land había sido anunciada como Mejor Película en lugar de ‘Moonlight', se crearon nuevas reglas: Los famosos que abrieron los sobres tuvieron que confirmar que tenían las categorías correctas. Quienes entregaron los sobres también habían ensayado el día anterior para practicar cada movimiento, memorizando todos y cada uno de los ganadores, además de tener prohibido el uso teléfonos celulares y acceso a las redes sociales, durante el show.

🎬✨ Te contamos todos los detalles de los Premios Oscar: los ganadores, los momentos más icónicos y todo lo que necesitas saber. ¡No te lo pierdas! 🏆 pic.twitter.com/lTLafnvLFb — Revista Vanidades (@vanidadesmx) March 3, 2025

Detalles exclusivos

La gran noche había comenzado puntualmente a las cuatro de la tarde en Los Ángeles, con un desfile de alta moda, con un homenaje especial a la ciudad por los recientes incendios que dejaron en cenizas más de 12 mil hogares. Y al mejor estilo de Hollywood lo hicieron a lo Grande, con Ariana Grande cantando “Por encima del Arco Iris”, además de Cynthia Erivo cantando la frase de Wicked “I’m defying gravity. And you can’t pull me down’” que significa “Estoy desafiando a la gravedad y no puedes tirarme abajo”.

Casi había pasado media hora, cuando Robert Downey Jr subió al escenario para entregar el primer Oscar de la noche. ¿El ganador de Mejor Actor de Reparto? ¡Kieran Culkin con Un Dolor Real! POr poco fue censurado al decir una grosería en sus primeras palabras del agradecimiento; pero tuvo más tiempo para contar que su esposa Jazz Charlton le había prometido cuatro hijos, si llegaba a ganar el Oscar (porque nunca pensó que ganaría).

The only real pain was not having more time with Best Supporting Actor winner Kieran Culkin — with #Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz). pic.twitter.com/6obYwfeoqs — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Wicked ganó el premio al Mejor Vestuario, este fue el primer Oscar a un afroamericano en dicha categoría y el diseñador Paul Tazewell lo expresó con orgullo. Ariana Grande tampoco se fue con las manos vacías, pues Drew Barrymore le consiguió el mejor premio que ella habría querido por ‘Wicked': ¡la varita mágica original del primer musical de Broadway! Además, se llevó la gloria de haber inaugurado la noche, cantando la clásica canción de El Mago de Oz ‘Somewhere Over the Rainbow’, que no pudo ser nominada, por no ser una Canción Original.

En Schiaparelli, Ariana Grande fue una de las mejor vestidas de la ceremonia. Getty Images

Los ganadores

En la nominación como Mejor Vestuario, Un Completo Desconocido había tenido nada menos que 60 cambios de traje diseñados en especial para Timothée Chalamet con el mismo estilo que solía usar Bob Dylan en las diferentes épocas de sus comienzos. Pero igual perdió frente a ‘Wicked’.

Para la mitad de la ceremonia, más allá del homenaje a James Bond (que ahora es propiedad de los estudios Amazon Prime), los premios ya habían sido bien repartidos entre las mejores películas nominadas Wicked (Vestuario), Anora (Guion Original) Cónclave (Adaptación de Guión), La Sustancia (Peinado y Maquillaje), hasta que Darryl Hannah anunció el segundo Oscar para Anora (Mejor Edición). Pero enseguida vino el turno para la Mejor Actriz de Reparto, cuando Zoe Saldaña no pudo retener las lágrimas después de besar al esposo Marco Perego “con ese hermoso pelo largo”, para recibir el Oscar por ‘Emilia Pérez’ (sin nombrar a la escurridiza Karla Sofía Garzón).

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña ganó el Oscar a mejor actriz de reparto Getty Images

Después de que Wicked ganara el reconocimiento al Mejor Diseño de Producción, nadie esperaba que apareciera Mick Jagger con el sobre a la Mejor Canción Original “porque Bob Dylan se negó a venir” para entregarle el Oscar a ‘El Mal’ de ‘Emilia Pérez’. Solo les faltó cantar “Habla, esta gente habla, Pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar”, con el final de Karla “Es una condeeeena”.

El lado político estuvo presente cuando ganó el documental ‘No Other Land’ filmado en conjunto por un palestino y un israelí, como una fiel demostración que juntos pueden convivir en paz.

Lo que no se viste

Aunque no se vio por TV, en uno de los cortes comerciales, el actor Coleman Domingo subió al escenario y pidió un brindis para Los Ángeles, nombrando las ciudades afectadas por los incendios “para que ganemos todos”, invitando a todos los famosos en la sala, para dejar los teléfonos celulares y bailar juntos. Pero nadie lo vio, fuera del Teatro Dolby. Había sido justo antes que subiera un equipo de los superhéroes bomberos, para darse el lujo de agregar más humor, junto a Conan O’Brien.

La noche siguió repartiendo premios para otras películas diferentes como la Segunda Parte de Dune al Mejor Sonido y Mejor Efectos Visuales, antes de la Mejor Cinematografía a El Brutalista y la Mejor Película Extranjera que Penélope Cruz le entregó a Brasil con Aún Estoy Aquí (otro reconocimiento mundial que perdió Francia, justo cuando también habían pasado la música del tango argentino Por Una Cabeza).

Ya habían pasado tres horas cuando El Brutalista recibió el segundo Oscar a la Mejor Musica Original, empatando hasta ese momento con los otros dos Oscars que venían ganando Emilia Pérez, Anora y Dune 2 ignorando por completo a Un Completo Desconocido, que ni siquiera ganó Timothée Chalamet frente al ganador Adrien Brody.

Adrien Brody, quien había recibido el ‘beso de la paz’ de Halle Berry, ganó su segundo Oscar. Getty Images

En paralelo con la ceremonia del Oscar, otra historia de Hollywood se estaba investigando sobre la misteriosa muerte del ganador de dos premios Oscar, Gene Hackman, después de haber encontrado el cuerpo sin señales de vida, junto al de la esposa Betsy Arakawa y uno de sus perros, en la casa de Nueva México. Las especulaciones hablan de un posible suicidio acordado, mientras tanto, la trágica pérdida fue recordada por Morgan Freeman en el segmento ‘En Memoria’ de quienes hicieron historia en el mundo del cine como Bob Newhart, Kris Kristofferson, Teri Garr, John Amos, Donald Sutherland, David Lynch, James Earl Jones y Louis Gosset Jr. (aunque notamos la ausencia de Silvia Pinal, Marisa Paredes y Michelle Trachtenberg).

En una votación tan confusa como la misma historia de Conclave, al menos dos miembros de la Academia revelaron que no habían votado por Ralph Fiennes por Conclave, pensando que él ya había ganado antes con La Lista Schindler, cuando, en esa ocasión había ganado Tommy Lee Jones por El Fugitivo. Lo más curioso es que ambos miembros confesaron haber votado por El Brutalista , cuando Adrien Brody ya había ganado un Oscar por El Pianista.

En la categoría como Mejor Película, dos completos desconocidos productores de ‘Un Completo Desconocido’ debían haber figurado entre las nominaciones si no fuera que la Academia impone un límite máximo de tres productores. Y es por eso que no figuraron los dos desconocidos productores más conocidos de todos: Thimotée Chalamet y el mismísimo Bob Dylan. No pudo ser.

Al recibir el premio como Mejor Actor, todos esperaban que Adrien Brody besara a Emma Stone como cuando lo hizo con Halle Berry en el año 2003. Pero en su lugar subió Cillian Murphy y el beso fue para el público. Emma recién entró con el sobre a la Mejor Actriz que sorprendió a todos con el Oscar que ¡Mikey Madison le ganó a Demi Moore!, además de dar la Mejor Dirección y Mejor Película de ‘Anora’.

En total, la ceremonia duró exactamente 225 minutos en comparación con los 214 minutos que dura ‘The Brutalist’, la más larga de todas las nominadas.