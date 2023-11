¿Qué diferencias hay en la muerte de Lady Di entre The Crown y en la película The Queen?

Netflix ha estrenado ya la primera parte de la última temporada de The Crown, una serie producida por Peter Morgan, y en la cual aborda principalmente la muerte de Lady Di y de su novio Dodi Al-Fayed. Sin embargo, este productor también estuvo a cargo del guion de otra película que, al igual que la serie, habla sobre ese fatídico accidente.

Se trata del filme The Queen (La Reina) y se estrenó en el año 2006, con las actuaciones de Helen Mirren como la reina Isabel, y Michael Sheen en el papel del primer ministro Tony Blair.

The Crown vs The Queen: las diferencias en la muerte de Lady Di

Por un lado, la película se centra específicamente después del fallecimiento de la princesa de Gales, por lo que la reina de Gran Bretaña y el primer ministro luchan por alcanzar un acuerdo acerca de cómo debe responder la familia real a la tragedia.

La película The Queen y la serie de The Crown tienen la participación de Peter Morgan como guionista y productor, respectivamente Especial

Así pues, vemos que en la cinta, el personaje de Tony Blair cobra mayor relevancia, ya que es él quien convence a Isabel II de convertir el funeral de Diana en una cuestión de estado. Mientras que en The Crown, es el príncipe Carlos quien insiste tenazmente en que Diana merece un acto oficial público como despedida.

También, el discurso que da la monarca ante las cámaras no es tan emotivo en la película como sí lo es en la serie de Netflix. Por ejemplo, en esta última se usa la música y varios elementos narrativos e imágenes que apelan bastante a la tristeza y nostalgia. En tanto que en la cinta, estas palabras que emite la reina tienen un tono mucho más frío y sobrio.

Además, en la producción de streaming, de alguna manera, se limpia la imagen de Carlos y se hace una tierna suposición de que éste, al final, habría logrado limar asperezas con su ex mujer Diana. Pero en The Queen, este tiene un rol más secundario y no es un factor que influya en la decisión de la reina Isabel para determinar cómo sería el funeral de la princesa.