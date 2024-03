¿Qué onda con los 80?, la docuserie que te llevará de la nostalgia a la reflexión

La posibilidad de reflexionar sobre el México del que venimos para así entender cómo se ha ido construyendo el presente, es uno de los motivos por el que debes ver ¿Qué Onda con los 80?, la nueva serie documental original de ViX, producida por N+ Docs.

En entrevista exclusiva, conversamos con la directora de la serie documental compuesta por tres capítulos, María José Cuevas Riestra. La cineasta nos contó cómo surgió este viaje nostálgico, los retos de explorar la evolución de una sociedad que se enfrenta a la tragedia, la esperanza y el cambio, y la oportunidad de obtener un testimonial único y ágil.

De la nostalgia a la reflexión

¿Cómo viviste los años ochenta?

Yo era niña en los ochentas y, cuando somos niños, somos como una esponja. De niña, me acuerdo de que había una sola televisora y ahí era por donde veía todo: las caricaturas, las series, las telenovelas, los programas cómicos y de variedad. Lo mismo pasaba en el mundo de los adultos, era lo que veían tus papás.

La serie está divida en tres episodios: Las Sacudidas, El Despertar y La Esperanza Cortesía

Qué te motivó a dirigir la serie ¿Qué onda con los 80?

Por haber crecido en los ochentas, lo primero que me vino fue una sensación de nostalgia. Eso me motivó, por un lado, y por otro, el saber que íbamos a tener acceso a los archivos de Televisa y que íbamos a contar la historia a partir de ahí... me motivó este amor que le tengo a los archivos.

Los retos de documentar una década

¿Cuáles fueron los principales desafíos de la serie?

Gran parte del archivo fílmico de Televisa se perdió en el temblor de 1985, cuando se derrumbó Televisa Chapultepec. El primer acceso que tuvimos fue al archivo de los noticieros, que es donde está la historia política y social. Nos quedaba claro que lo que queríamos era mostrar el despertar social, que nos identificáramos desde el lado social, pero, claro, nos faltaba todo el color de la década: la música, la cultura popular, los programas cómicos. Por eso, el siguiente paso fue buscar en los archivos de entretenimiento.

La memoria histórica de los que vivimos los años ochenta está en el archivo de Televisa.

La docuserie recapitula los momentos más destacables de la música, política y movimientos sociales de México. Cortesía

De los 80 que viviste, ¿qué viste ahora con otros ojos?

Pues sí, ahora ves las cosas desde otros ojos. En ese entonces siempre había como estas gotas de esperanza. Tras el terremoto o durante el salinismo, por ejemplo. Otra vez tienes la esperanza de que todo va a cambiar. Siento que el haber hecho este ejercicio de memoria y ahora verlo en imágenes, permite que el espectador reflexione sobre el México del que venimos para entender cómo se ha ido construyendo el presente.

Por qué ver Qué onda con los 80’s

¿Qué paralelismos ves con la época actual?

Lo que queremos reflejar en este documental es que, más allá de las deficiencias de nuestras clases políticas, nos veamos más como en un espejo y apreciemos a dónde hemos llegado como sociedad, de cómo hemos aprendido a levantar la voz, saber que ya no estamos dormidos, y entendernos como una sociedad consciente y solidaria. Siento que eso es lo que hay que ver. Era muy importante que fuera un espejo de nosotros como ciudadanos.

Conocer nuestra historia nos ayuda también a repensar en los errores y en las tragedias que en aquel entonces sembraron ese despertar social.

Más allá de las modas, el maquillaje, la música y todo eso que veíamos en la televisión, ¿Qué Onda con los 80? nos presenta una década que marca un antes y un después en la vida de los mexicanos.

Para acompañar el nostálgico recorrido visual, la serie incluye los testimonios de Ilse y Mimí (Flans), Alejandra Bogue, Álvaro Cueva, Ana Martín, Ángeles Mastretta, Arturo Velasco, Carla Estrada, Carlos Cienfuegos, Cecilia García Molineros, Daniela Romo, Denise Dresser, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Héctor Méndez, Joaquín López Dóriga, José Carreño, José Ramón Fernández, Lucy Orozco, Mara Patricia Castañeda, Maricarmen Cortés, Martín Hernández, Olga Breeskin, Patricia Mercado, Rafael Pérez Gay y Rebecca Jones.

Si quieres recordar, revivir o conocer más sobre un periodo histórico que no sólo marcó tendencia, sino que también fue el campo sobre el que se sembraron muchos de los movimientos que se están gestando, mira la serie documental ¿Qué Onda con los 80? a partir de este 8 de marzo en ViX. Su primer capítulo se transmitirá, un día antes, por Las Estrellas a las 11 de la noche.