5 tendencias de moda de los años 80 que están en tendencia esta Primavera–Verano 2024

Hay algunas tendencias que parece que nunca se fueron del todo, como las chamarras de mezclilla holgadas; otras que regresaron hace poco, como las tonalidades neón. Para recordar el esplendor de los años 80, te enlistamos 5 estilos ochenteros que estarán de vuelta esta Primavera–Verano 2024.

¿Qué hacías hace 30 años? Si a tu mente llegan los coros de las canciones Karma Chameleon, Footloose, Jump, Time after Time, The Reflex... seguro recuerdas grandes momentos de los años 80. Si no te suenan para nada esos títulos, aunque no te haya tocado vivir en esa época, por cultura popular, ubicarás el look de Madonna cuando cantaba Like a Virgin.

Ahora que tienes en mente el referente de moda del que hablamos es momento que te presentemos cómo los ochentas están presentes en esta Primavera–Verano 2024.

Las hombreras

Durante los 80’s, muchas prendas del guardarropa femenino tenían una silueta más cuadrada, con más aristas: blazers con hombreras, pantalones con pinzas, calzado ultrapuntiagudo. Para lograr que los hombros se vieran más imponentes, las americanas (suéteres y hasta playeras) se usaban con hombreras, una especie de cojincillos quita-pon.

Las hombreras han regresado y se han convertido en una tendencia popular en la moda contemporánea. Getty Images

Las donas (skrunchies)

El nombre de este accesorio para cabello cambia según la locación, pero técnicamente son ligas para pelo envueltas en tela, muy grandes, vistosas y en tejidos con texturas o estampados. Si no las llevabas junto a una coleta alta, una trenza francesa o un chongo suleto, servían como accesorio en la muñeca.

El accesorio de pelo más famoso de los años 80, está de vuelta. Getty Images

Chamarra de mezclilla

“La chaqueta vaquera no tiene fronteras ni época definida. Lo que está claro es que comenzó a pasar de la ropa de trabajo a una declaración de moda a mediados del siglo XX”, comenta Nickolaus Hines. Pero en los 80 se volvió icónica. Las denim jackets eran holgadas (oversizes) y estaban decoradas con parches y aplicaciones.

Los hombros grandes y las siluetas cuadradas dominaron los modelos de las chamarras de los años 80. Getty Images

Colores neón

Esta estridente gama de color era muy popular en los años 80, especialmente en la moda y la decoración. Algunos de los colores neón más icónicos de esa década incluyen el tono verde lima, el rosa brillante, el naranja fluorescente, el amarillo canario y el azul eléctrico. En lugar de usarlo dentro de combinaciones contrastantes e incluir múltiples accesorios, como en los 80, esta Primavera-Verano puedes usar los tonos neón en atuendos monocromáticos, minimalistas y elegantes.

Esta Primavera-Verano 2024, los tonos neon se usan en looks monocromáticos y elegantes. Getty Images

Melenas con volumen

En la década de los 80, el peinado más emblemático y característico era el pelo con permanente y rizos abundantes. Esta tendencia consistía en crear ondas y rizos naturales en el cabello mediante un proceso químico que modificaba la estructura del mismo. El cabello se llevaba voluminoso, con mucho movimiento y textura. Este estilo de peinado era muy popular entre celebridades y estrellas de la música de la época, como Madonna o Cyndi Lauper, y se convirtió en un símbolo de la moda y la estética de los años 80.

Los años 80 fueron una época de estilo audaz, y hoy vemos un resurgimiento en moda y belleza. Getty Images

Los años 80 siguen dejando su huella en la moda actual, y esta Primavera-Verano 2024 no es la excepción. Con estas 5 tendencias de moda de los años 80, podrás lucir un estilo retro con un toque moderno y relevante. ¿Te animas a volverlas usar?