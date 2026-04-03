¿Qué significa el fallo del juez en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni?

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni acaba de dar un giro clave que está dando de qué hablar. Un juez federal decidió desestimar la mayoría de los cargos presentados por la actriz, lo que cambia por completo el rumbo del caso… pero no lo termina.

El fallo que debilita la demanda

De acuerdo con reportes recientes, el tribunal eliminó 10 de los 13 cargos originales, incluyendo acusaciones de acoso, difamación y conspiración. Esta decisión reduce significativamente el peso legal de la demanda inicial, algo que se considera un punto de inflexión en el caso. Sin embargo, no significa una victoria total para ninguna de las partes.

El juez permitió que tres acusaciones clave continúen incumplimiento de contrato, represalias y participación en dichas represalias.

De un rodaje exitoso a un conflicto legal

Todo comenzó tras el rodaje de It Ends With Us, una película que fue un éxito en taquilla, pero que también estuvo rodeada de tensiones detrás de cámaras. La demanda de Lively surgió después de denunciar presuntas conductas inapropiadas y una supuesta campaña para dañar su reputación. Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones, lo que ha convertido este caso en uno de los más mediáticos de los últimos años.

El juicio sigue en pie (y será clave)

Aunque el fallo representa un revés importante para Blake Lively, el proceso está lejos de terminar. Las acusaciones que siguen en pie serán analizadas en un juicio programado para el 18 de mayo, donde ambas partes deberán presentar pruebas y testimonios.

Este nuevo enfoque podría centrar la atención en una posible campaña de represalias, lo que será determinante para el desenlace.

Más allá de lo legal, este conflicto ha trascendido al ámbito público, pues la disputa ha involucrado filtraciones, tensiones mediáticas e incluso nombres de alto perfil dentro de la industria. Lo cierto es que, aunque el caso se ha reducido, sigue siendo relevante y como suele pasar en Hollywood, cada movimiento puede cambiar la narrativa.