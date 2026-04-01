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Realeza

Todo sobre la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: fecha, invitados y ceremonia privada

La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling promete ser uno de los eventos reales más comentados de 2026, por su estilo íntimo.

Abril 01, 2026 • 
Karen Luna
The Prince Of Wales Takes Part In The Royal Charity Polo Cup 2025

Todo sobre la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling: fecha, invitados y ceremonia privada

Getty Images

La realeza británica vuelve a estar en el centro de la conversación (pero esta vez con un toque mucho más íntimo) gracias a la próxima boda de Peter Phillips y Harriet Sperling. Lejos de los grandes despliegues que suelen caracterizar a los Windsor, la pareja ha optado por algo más discreto, elegante y muy personal.

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Fecha y lugar: una boda de verano muy especial

El gran día ya está confirmado: la boda se celebrará el 6 de junio de 2026 en la iglesia de All Saints, en Kemble (Cirencester, Inglaterra). Lo interesante aquí es que no será una boda real tradicional, según lo que se ha dado a conocer, será una ceremonia privada de verano, lo que marca una clara diferencia frente a enlaces más mediáticos dentro de la familia.

Este estilo encaja mucho con la personalidad de la pareja, especialmente con Harriet, quien ha mantenido un perfil bajo incluso tras integrarse poco a poco en eventos reales.

Invitados: familia real (pero en versión íntima)

Aunque la lista completa de invitados no se ha revelado, los miembros más cercanos de la familia real sí estarán presentes. Entre los invitados confirmados o esperados se encuentran figuras clave como King Charles III, Queen Camilla y los príncipes de Gales, Prince William y Catherine, Princess of Wales, quienes ya han sido informados de los planes.

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La boda de Peter Phillips y Harriet Sperling promete ser uno de los eventos reales más comentados de 2026, por su estilo íntimo.

Chris Jackson/Getty Images

También se espera la presencia de la princesa Ana y Zara Tindall, lo que refuerza la idea de que será un evento muy familiar y cercano, más que una celebración de Estado. Incluso se ha especulado que este evento podría reunir nuevamente a los hermanos William y Harry, aunque eso aún no está confirmado.

Una ceremonia privada (y con significado personal)

Uno de los aspectos más llamativos es la decisión de mantener la boda en privado,al tratarse de las segundas nupcias de ambos, la pareja habría preferido una celebración más íntima y menos protocolaria.

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Además, su historia también influye, pues se conocieron en 2024 y, tras consolidar su relación en eventos públicos como Royal Ascot o Wimbledon, decidieron comprometerse en 2025. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores, lo que también aporta un aire más maduro y familiar a este nuevo comienzo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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