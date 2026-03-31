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Beatriz y Eugenia rompen tradición: sus nuevos planes de Pascua generan dudas

La Pascua solía ser una cita fija para la familia real británica, pero este año algo podría ser diferente.

Marzo 30, 2026 • 
Karen Luna
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Beatriz y Eugenia rompen tradición: sus nuevos planes de Pascua generan dudas

Getty Images

La familia real británica siempre ha sido sinónimo de tradición, especialmente durante fechas clave como la Pascua. Sin embargo, este año los reflectores están puestos en la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, quienes, según diversos reportes, estarían considerando planes distintos a los habituales. Este posible cambio no ha pasado desapercibido y ya está generando conversación entre seguidores de la realeza.

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Una tradición que podría romperse

Durante años, la Pascua ha sido una de las celebraciones más importantes para la familia real británica. Es común ver a sus miembros asistir juntos al servicio religioso en la capilla de St. George, en Windsor, un evento que simboliza unidad y continuidad.

No obstante, en medio de un contexto familiar complejo, se ha especulado que Beatrice y Eugenie podrían optar por alternativas más privadas. Aunque no hay confirmación oficial, este posible giro ha despertado dudas sobre el estado actual de la dinámica familiar.

Las princesas Beatriz y Eugenia de York se dejan ver por primera vez en público tras el destierro de su padre

Las princesas Beatriz y Eugenia de York pasarán unas Pascuas inusuales.

Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

¿Qué hay detrás de estos nuevos planes?

Los cambios en la agenda de las princesas podrían estar relacionados con situaciones personales y familiares que han marcado los últimos meses. La familia real ha atravesado momentos delicados que han obligado a varios de sus miembros a replantear prioridades, especialmente en lo que respecta a la vida privada.

En este sentido, tanto Beatriz como Eugenia han demostrado en los últimos años una tendencia a mantener un perfil más discreto, enfocándose en sus familias y compromisos personales. Por eso, no resulta del todo sorprendente que busquen celebrar la Pascua de una manera más íntima.

Una nueva forma de vivir la realeza

Este posible cambio también refleja una evolución en la manera en que las nuevas generaciones de la realeza entienden sus roles. A diferencia de épocas anteriores, hoy existe una mayor apertura para equilibrar la tradición con la vida personal.

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¿Qué significa esto para la familia real?

Aunque se trata de un cambio aparentemente pequeño, el hecho de modificar una tradición tan visible como la Pascua puede tener un impacto simbólico importante. Para muchos, es una señal de que la familia real está atravesando una etapa de transformación.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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