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¿Estás perdiendo colágeno? Señales visibles en la piel después de los 35

Envejecer es natural, pero entender lo que pasa en tu piel te permite tomar decisiones más conscientes.

Marzo 30, 2026 • 
Karen Luna
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¿Estás perdiendo colágeno? Señales visibles en la piel después de los 35

Getty Images

A partir de los 35, hay cambios en la piel que empiezan a notarse de forma más evidente. No es casualidad: la producción de colágeno (la proteína que da firmeza y elasticidad) disminuye de manera natural con la edad. De acuerdo con especialistas en dermatología, esta pérdida puede comenzar incluso desde los 25, pero se vuelve más visible en la década de los 30. ¡La buena noticia es que identificar las señales a tiempo puede ayudarte a cuidar mejor tu piel!

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Señales de que estás perdiendo colágeno

1. Pérdida de firmeza
Si sientes que tu piel ya no está tan “rebotante” como antes, es una de las primeras alertas. El colágeno es responsable de esa sensación de elasticidad, y cuando disminuye, la piel se vuelve más flácida, especialmente en mejillas y mandíbula.

2. Aparición de líneas finas y arrugas
Las primeras líneas de expresión suelen aparecer alrededor de los ojos y la boca. Con menos colágeno, la piel pierde su capacidad de regenerarse rápidamente, lo que hace que estas líneas se marquen más.

3. Piel más seca o deshidratada
El colágeno también contribuye a mantener la hidratación. Cuando baja su producción, es común notar la piel más opaca, áspera o con sensación de tirantez, incluso usando tus cremas de siempre.

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(Getty Images)

4. Poros más visibles
Aunque no siempre se menciona, la pérdida de firmeza hace que los poros se noten más. Esto sucede porque la piel ya no tiene la misma estructura que los mantiene “cerrados”.

5. Cambios en el contorno facial
El rostro puede perder definición con el tiempo, esa apariencia más caída o menos marcada en la zona de pómulos y mandíbula está directamente relacionada con la disminución de colágeno.

¿Por qué ocurre la pérdida de colágeno?

El envejecimiento natural es el principal factor, pero no es el único, la exposición al sol sin protección, el estrés, el tabaquismo y una alimentación baja en nutrientes pueden acelerar este proceso. Según estudios dermatológicos, la radiación UV es uno de los mayores responsables del deterioro del colágeno.

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No se trata de detener el tiempo, sino de acompañar a tu piel. Usar protector solar todos los días, incluir antioxidantes como la vitamina C y mantener una buena hidratación son pasos básicos. Además, ingredientes como el retinol y los péptidos han demostrado ayudar a estimular la producción de colágeno.

Colágeno
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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