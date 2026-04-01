Anne Hathaway lleva las uñas francesas rojas, las favoritas para verte elegante esta Semana Santa

Entre tanto diseño llamativo, a veces lo más simple es lo que más destaca. Anne Hathaway lo sabe y lo demuestra con sus uñas francesas rojas, una opción elegante que va con absolutamente todo.

Abril 01, 2026 • 
Karen Luna
The Devil Wears Prada 2 - Mexico City Q&A

Anne Hathaway lleva las uñas francesas rojas, las favoritas para verte elegante esta Semana Santa.

Angel Delgado/Getty Images for Disney

Si algo nos queda claro cada vez que Anne Hathaway aparece, es que los detalles lo son todo y esta vez no fue un vestido ni un peinado lo que robó miradas, sino sus unas uñas francesas rojas que ya se perfilan como la tendencia más elegante para Semana Santa 2026.

También puedes leer:
Color nude de uñas
Belleza
Los 3 mejores diseños de uñas elegantes en tonos nude para esta primavera 2025
Abril 13, 2025
 · 
Emma Duarte
A Sarah Jessica le duelen las calumnias
Belleza
Balayage caramelo: la técnica de color que oculta las canas e ilumina la mirada
Abril 11, 2025
 · 
Karen Luna

El manicure de Anne Hathaway que está marcando tendencia

Durante su reciente visita a la Ciudad de México para promocionar The Devil Wears Prada, la actriz apostó por una versión moderna de las clásicas uñas francesas de base nude con puntas rojas intensas. Este diseño, conocido como micro-francés, se caracteriza por llevar una línea de color muy fina en la punta de la uña, logrando un acabado minimalista pero súper sofisticado.

Por qué las uñas francesas rojas son perfectas para Semana Santa

Si estás buscando un diseño que se vea arreglado sin esfuerzo (y que combine con todo), este es. Las uñas francesas rojas tienen algo especial:

  • Son elegantes, pero no aburridas
  • Favorecen todos los tonos de piel
  • Alargan visualmente los dedos
  • Funcionan tanto en looks casuales como más arreglados

De hecho, este estilo es considerado atemporal y fácil de adaptar, lo que lo hace ideal para vacaciones como Semana Santa, donde quieres verte bien sin complicarte demasiado.

The Devil Wears Prada 2 - Mexico City Red Carpet & Premiere

Entre tanto diseño llamativo, a veces lo más simple es lo que más destaca. Anne Hathaway lo sabe y lo demuestra con sus uñas francesas rojas, una opción elegante que va con absolutamente todo.

Getty Images for Disney

Cómo pedirlas en el salón (y que te queden igual de chic)

La clave está en los detalles. Si quieres replicar el look de Anne, puedes pedirlo así:

  • Base en tono nude o rosa muy claro
  • Punta en rojo (puede ser intenso o más vino)
  • Línea fina tipo micro-francés
  • Forma corta o ligeramente almendrada

Si buscas un acabado más pulido, opta por gel o esmalte semipermanente, así tendrás ese brillo elegante por más tiempo.

Sigue leyendo
uñas french
Belleza
El truco definitivo para hacerte las uñas french en casa y queden perfectas
Junio 20, 2024
 · 
Leslie Santana
uñas nude
Belleza
5 diseños de uñas básicos que combinan con todo
Junio 16, 2024
 · 
Alondra Alvarez

No es casualidad que el rojo esté dominando las tendencias de belleza esta temporada, desde labios hasta uñas, es un color que transmite seguridad, estilo y un aire clásico que nunca falla. Si algo nos enseñó Anne Hathaway, es que a veces no necesitas un cambio radical para verte espectacular… solo un pequeño detalle bien elegido

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Hailey Bieber
Entretenimiento
Hailey Bieber comparte FOTOS inéditas de Pascua junto a Jack Blues y Justin Bieber
Abril 05, 2026
 · 
Karen Luna
príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton y el Príncipe William reaparecen en Pascua con sus hijos tras dos años de ausencia
Abril 05, 2026
 · 
Karen Luna
Queen Sofia Visits The Exhibition "The Flag That Came From The Sea. The Colours That Identify Us"
Realeza
La reina Sofía cambia de acompañantes en Semana Santa y reaparece en Murcia
Abril 03, 2026
 · 
Karen Luna
full-shot-kids-teacher-drawing-ground.jpg
Estilo de vida
¿Qué hacer en casa en Semana Santa? 5 actividades para disfrutar con tus hijos
Abril 03, 2026
 · 
Karen Luna