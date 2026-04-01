Anne Hathaway lleva las uñas francesas rojas, las favoritas para verte elegante esta Semana Santa
Entre tanto diseño llamativo, a veces lo más simple es lo que más destaca. Anne Hathaway lo sabe y lo demuestra con sus uñas francesas rojas, una opción elegante que va con absolutamente todo.
Si algo nos queda claro cada vez que Anne Hathaway aparece, es que los detalles lo son todo y esta vez no fue un vestido ni un peinado lo que robó miradas, sino sus unas uñas francesas rojas que ya se perfilan como la tendencia más elegante para Semana Santa 2026.
El manicure de Anne Hathaway que está marcando tendencia
Durante su reciente visita a la Ciudad de México para promocionar The Devil Wears Prada, la actriz apostó por una versión moderna de las clásicas uñas francesas de base nude con puntas rojas intensas. Este diseño, conocido como micro-francés, se caracteriza por llevar una línea de color muy fina en la punta de la uña, logrando un acabado minimalista pero súper sofisticado.
Por qué las uñas francesas rojas son perfectas para Semana Santa
Si estás buscando un diseño que se vea arreglado sin esfuerzo (y que combine con todo), este es. Las uñas francesas rojas tienen algo especial:
- Son elegantes, pero no aburridas
- Favorecen todos los tonos de piel
- Alargan visualmente los dedos
- Funcionan tanto en looks casuales como más arreglados
De hecho, este estilo es considerado atemporal y fácil de adaptar, lo que lo hace ideal para vacaciones como Semana Santa, donde quieres verte bien sin complicarte demasiado.
Cómo pedirlas en el salón (y que te queden igual de chic)
La clave está en los detalles. Si quieres replicar el look de Anne, puedes pedirlo así:
- Base en tono nude o rosa muy claro
- Punta en rojo (puede ser intenso o más vino)
- Línea fina tipo micro-francés
- Forma corta o ligeramente almendrada
Si buscas un acabado más pulido, opta por gel o esmalte semipermanente, así tendrás ese brillo elegante por más tiempo.
No es casualidad que el rojo esté dominando las tendencias de belleza esta temporada, desde labios hasta uñas, es un color que transmite seguridad, estilo y un aire clásico que nunca falla. Si algo nos enseñó Anne Hathaway, es que a veces no necesitas un cambio radical para verte espectacular… solo un pequeño detalle bien elegido