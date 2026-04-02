Carlos III y Camila protagonizan emotiva ceremonia en Gales: así fue el Royal Maundy Service

El rey Carlos III del Reino Unido y la reina Camila del Reino Unido volvieron a colocarse en el centro de la atención durante una de las tradiciones más simbólicas de la monarquía británica: el Royal Maundy Service. Este 2026, la ceremonia se celebró en Gales, marcando un momento histórico y cargado de significado dentro del calendario real.

Una tradición centenaria que sigue viva

El Royal Maundy Service es una ceremonia religiosa que se lleva a cabo cada Jueves Santo y que tiene raíces que se remontan a la Edad Media. Su esencia está ligada a un gesto de humildad y servicio: el monarca entrega monedas simbólicas a personas que han destacado por su compromiso con sus comunidades.

En esta ocasión, Carlos III entregó las emblemáticas monedas Maundy a 77 hombres y 77 mujeres, una cifra que no es casual, ya que corresponde a su edad actual.

Un momento histórico en Gales

La ceremonia de este año tuvo lugar en la catedral de St Asaph, en el norte de Gales, un hecho poco común. De hecho, es solo la segunda vez que este servicio se celebra en esta región, siendo la última ocasión en 1982.

Este detalle no pasó desapercibido, ya que refuerza la intención de acercar la monarquía a diferentes territorios del Reino Unido, una práctica que ya había impulsado la reina Isabel II.

El significado detrás de las monedas Maundy

Más allá del protocolo, el gesto tiene un fuerte simbolismo. Las monedas (entregadas en bolsas tradicionales) representan reconocimiento, gratitud y servicio. Históricamente, este acto sustituye antiguas prácticas como el lavado de pies a los más necesitados, inspirado en la Última Cena.

Cada persona seleccionada recibe estas monedas como agradecimiento por su labor social, lo que convierte el evento en un homenaje a quienes impactan positivamente en sus comunidades.

Una ceremonia emotiva… y con contexto actual

Aunque el evento estuvo marcado por la solemnidad y la tradición, también se desarrolló en un contexto contemporáneo. En los alrededores se registraron protestas aisladas, reflejando que incluso las ceremonias más históricas no están exentas del clima social actual.

Aun así, Carlos III y Camila mantuvieron el enfoque en el significado del acto, mostrando cercanía y continuidad en una tradición que sigue evolucionando con el tiempo.

El Royal Maundy Service no es solo una ceremonia más, es una forma en la que la monarquía conecta con la gente desde lo simbólico. En un mundo que cambia constantemente, este tipo de actos recuerdan que algunas tradiciones siguen teniendo un lugar especial.