El radical cambio de imagen de Christina Aguilera del que todos están hablando

A sus 43 años, Christina Aguilera está luciendo como si fuera tuviera 20 y viviéramos en pleno 2002. Su sorprendente cambio de imagen se reveló en redes sociales y en sus más recientes presentaciones donde tanto las facciones de su cara como su contorno corporal la hacen ver como cuando era adolescente.

Los rumores no tardaron en aparecer y aunque la versión oficial es que su nueva imagen se logró gracias a una dieta llena de frutas, verduras y productos sin azúcar, además de una rutina de ejercicios con pesas y cardio, muchos especulan que la cantante perdió 20 kilos usando un controvertido medicamento.

¿Christina Aguilera usó Ozempic? Probablemente. Se trata de una medicina recomendada para personas diagnosticadas con diabetes, ésta resultó tener un sorprendente efecto secundario en los pacientes: los hizo bajar de peso de forma rápida. En Hollywood se volvió famosa e incluso hubo desabasto (afectando a personas que la necesitaban por temas de salud, y no de estética).

Según la compañía que lo fabrica, lo que hace el Ozempic es que “reduce la velocidad en que los alimentos salen de su estómago, ayuda a reducir la cantidad de azúcar liberada por el hígado y, cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, aumenta la cantidad de insulina liberada por el páncreas”.

Christina Aguilera luce a sus 43 años más sensual que nunca @xtina

Christina Aguilera: razones de peso

Christina Aguilera cumplió más de 30 años arriba de los escenarios. Lo que significa que ha estado expuesta, a lo largo de la mayor parte de su vida, no sólo por su voz y talento, también por su apariencia.

La cantante admitió para Health, en 2021, que en sus inicios “odiaba estar súper delgada. Una vez que cumplí 21 años, comencé a engordar un poco y me encantaban mis nuevas curvas”. Un balance que ahora presume.

Ahora, con el cuerpo que siempre quiso de joven y la experiencia que le han dado los años, Aguilera comenta con sabiduría: “Ahora tengo una madurez tal que me da igual tu opinión. No voy a aceptarla”, explica y aclara: “Debe ser tu responsabilidad ocupar tu espacio. Las opiniones que los demás tengan sobre mí no son asunto mío”.

Actualmente, Aguilera está de gira. Sus próximas presentaciones serán en The Venetian Resort & Casino en Las Vegas, NV, Estados Unidos. Y con seguridad, seguirá dando de qué hablar.