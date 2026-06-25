Salma Hayek deslumbra en la Serpentine Summer Party y celebra la creatividad mexicana

La edición 2026 del evento destacó por la participación de creadores mexicanos en distintas áreas. Desde el diseño arquitectónico del pabellón hasta la propuesta gastronómica, la velada rindió homenaje a una visión contemporánea del talento latinoamericano en el escenario global.

En ese contexto, Salma Hayek compartió su rol como coanfitriona junto a los cineastas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, reforzando la presencia mexicana en una de las citas culturales más importantes de Londres. La actriz ha sido una defensora constante de visibilizar el trabajo artístico de su país en espacios internacionales, algo que volvió a reflejarse en esta edición del evento.

Salma Hayek y un look que robó miradas

Más allá del significado cultural de la noche, Salma Hayek también destacó por su presencia en la alfombra del evento. La actriz apostó por un estilismo sofisticado que combinaba elegancia contemporánea con detalles de alta moda, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del estilo en Hollywood.

Su aparición fue una de las más comentadas de la velada, tanto por la prensa especializada en moda como por los asistentes, que coincidieron en que su presencia aportó fuerza y personalidad a la gala. En un evento donde el arte y la moda se fusionan, su imagen encajó con el espíritu creativo de la noche.

México en el centro de la conversación cultural

Uno de los puntos más destacados de la velada fue el énfasis en la identidad cultural mexicana dentro de un espacio tradicionalmente dominado por la escena artística europea. La participación de figuras como Salma Hayek ayudó a reforzar este enfoque, convirtiendo la gala en una plataforma para destacar el talento latino en el panorama internacional.

La actriz ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de abrir espacios para las narrativas latinoamericanas en la industria global, y esta edición del evento volvió a situar ese discurso en el centro de la conversación.

Una celebración entre arte, moda y representación

La Serpentine Summer Party 2026 no solo fue una noche de glamour, sino también una muestra de cómo la cultura mexicana continúa ganando visibilidad en escenarios internacionales. Con Salma Hayek como una de sus grandes embajadoras, el evento reafirmó su papel como puente entre el arte contemporáneo y la diversidad cultural global.

