Sandra Bullock cumple 60 años: a un año de perder al “amor de su vida”

En un año lleno de cambios y emociones encontradas, Sandra Bullock sopla las velas de su 60 cumpleaños. La actriz, conocida por su carisma y talento, ha enfrentado uno de los desafíos más difíciles de su vida: la pérdida de su pareja. A pesar del dolor, Sandra ha encontrado la fuerza para seguir adelante y continúa inspirando a millones con su trayectoria.

“Ahora está bien. Sus hijos son maravillosos. Está muy feliz de ser madre”, comentó People sobre la actriz, quien cumplió 60 años el viernes y se ha mantenido alejada de los medios desde hace un par de años. Sin redes sociales públicas ni proyectos en puerta, la actriz había anunciado que haría una pausa en su carrera.

Entre la lista de logros por los que es reconocida Sandra Bullock podemos mencionar que por su actuación en The Blind Side, 2010 ganó un Oscar, un Globor de Oro, y un premio del Sindicato de Actores (SAG). Además, la actriz ha sido incluida en listas de las mejor pagadas y más influyentes de Hollywood, consolidando su estatus como una de las estrellas más queridas de la industria.

Popularmente, la actriz es conocida por su carisma en películas como Miss Congeniality, Gravity y The Blind Side, siendo una figura querida en el cine desde los años 90. Sin embargo, el último año ha sido particularmente difícil para ella tras la trágica pérdida de su compañero de vida.

Fue a principios de agosto del 2023 cuando se daba a conocer la noticia: “Con gran tristeza les comunicamos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció pacíficamente después de una batalla de tres años contra la ELA”, se leía en el comunicado publicado por People.

La relación de Sandra Bullock y Bryan Randall duró 8 años. Jackson Lee/GC Images

¿Quién fue Bryan Randall?

Bryan Randall nació en Portland, Oregón, en 1969. Comenzó su carrera como modelo, protagonizando campañas publicitarias para reconocidas marcas como Saint Laurent y Boss, pero tiempo después se pasó al otro lado de la cámara.

Se destacó en el mundo de la fotografía, estableciendo su propia empresa, Bryan Randall Photography, donde se especializó en retratos y escenas al aire libre. Y fue así como conoció a Sandra Bullock. En 2015 fue contratado para fotografiar el cumpleaños del hijo de la actriz, Louis.

Sandra y Bryan nunca se casaron. A lo largo de su relación, ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto ante los medios, y así se mantuvieron juntos por 8 años.

Sobre su relación, Sandra comentó “encontré el amor de mi vida...Es lo mejor que me ha pasado”, como parte de una larga y emocionalmente intensa conversación en Red Talk. Sandra Bullock es madre de dos hijos adoptivos: Louis Bardo y Laila Bullock.

Louis y Laila son los hijos adoptivos de Sandra Bullock Archivo

¿De qué murió el novio de Sandra Bullock?

Durante esa charla, Sandra expresó: “Tengo una pareja que es muy cristiana y hay dos maneras diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él”.

Bryan Randall falleció de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) el 5 de agosto de 2023, a los 57 años. También conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, ésta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables del movimiento voluntario.

A pesar de los avances en la investigación, la causa exacta de la ELA sigue siendo un enigma en la mayoría de los casos, aunque se ha identificado un componente genético en aproximadamente el 10% de los pacientes. Esta enfermedad, que se manifiesta progresivamente, afecta a alrededor de 5 de cada 100,000 personas a nivel mundial, siendo más común en hombres y generalmente diagnosticada entre los 40 y 60 años.

Sandra Bullock, quien cumplió 60 años el viernes, anunció en 2022 su retiro temporal de la actuación y desde entonces no ha estrenado nuevas películas. La actriz decidió priorizar su vida personal y disfrutar de un merecido descanso.