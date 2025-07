Selena Gomez recibe los 33 con el corte de pelo largo que todas queremos este 2025

La actriz y cantante, Selena Gomez, está celebrando su cumpleaños número 33, y para la gran ocasión, la prometida de Benny Blanco se reunió con sus amigos para una fiesta llena de mucho estilo y glamur, donde impresionó con el corte de cabello largo ideal para el verano y outfits que traen de vuelta a la década de los 90.

Selena Gomez luce el corte de pelo largo en capas ideal para el verano

Selena compartió una serie de fotografías de su fiesta de cumpleaños, donde lució una hermosa melena larga inspirada en la década de los 90. Se trata de un corte largo en capas que favorece a los rostros redondos.

El corte de pelo, también conocido como long bob, se caracteriza por capas largas que comienzan de la barbilla hacia abajo, creando un efecto lifting en el rostro.

El look noventero de Selena Gomez en su fiesta de cumpleaños

Para su look, Selena optó por un conjunto brillante de Nadine Merabi, que combinó con un abrigo de piel blanco y un collar de diamantes de Brilliant Earth x Jane Goodall, que trae a la mente la década de los 90 por esos pantalones acampanados y anchos. Para complementar su outfit, la actriz agregó una blusa llena de glitter con escote profundo.

En las fotografías también se puede ver a su mejor amiga, Taylor Swift, a su prometido, Benny Blanco, y otros amigos que al igual que Selena, lucieron looks muy al estilo de la década de los 90. La actriz y cantante dedicó estas palabras junto a su publicación en Instagram:

“Mientras me preparo para celebrar mi 33 cumpleaños, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que me ha traído hasta aquí. Este año pasado ha sido realmente el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho de eso a todos ustedes.

Gracias por su inquebrantable amor y bondad. Ya sea que me hayas animado desde los banquillos, compartido en mis altibajos, o simplemente ofreciste un oído escuchando, has hecho este año inolvidable. Me siento extremadamente honrada y locamente agradecida por todo su amor”.